Susse Wold afliver myter i pæn erindringsbog: Nej, der var ikke noget lesbisk forhold til dronningen Der er humor og ærlighed i Susse Wolds erindringsbog, som også forsøger at aflive myter og sladder, bl.a. om lesbiske forhold til dronningen og Anne Linnet.

Der er jahatten, nejhatten, og så er der sølvpapirhatten. Hvordan man opfatter Susse Wolds seneste erindringsbog, afhænger i den grad af, hvilken hat man vælger at iføre sig.

Det må jo blive jahatten, ellers er der overhovedet ingen grund til at gå i gang med at læse. Af og til dog udskiftet med den af sølvpapir som værn mod for kraftige stråler af barnlig mysticisme og hulahulafilosofi.

BOGANMELDELSE









Susse Wold: Bevægelse. Politikens Forlag. 300 sider. 350 kroner.



Verden mødes med humor

I denne tid springer et strålende varmt smil nærmest lige ud ud af et kæmpefoto af et marcipanglat ansigt på avisreklamer. Susse, 80 år.

Der er nok noget billedmagi med i spillet, men der er næppe tvivl om, at Susse Wold er et yndigt menneske, både udenpå og indeni. At dømme efter ’Bevægelse’ kræver begge dele dog hårdt arbejde. At skuespillerinden kan møde verden med en kun lille smule frygt, men med meget mere tillid og vilje til at se det bedste i alt, er en træningssag og kræver viljestyrke og et pænt skvæt humor.

Alt, næsten, er smukt, naboer er dejlige, det samme er udsigterne

Med den ballast fører hun læseren på en rejse Jorden rundt og lidt frem og tilbage i tiden, fra barndomsminder til dejlige stunder på Hawaii, møder med forslåede, men tapre mennesker, pudsige rejser med ægtemanden og kollegaen Bent Mejding, med H.C. Andersen og den flyvende tomandsteaterkuffert og så helt til den svære flytning fra den store Frederiksberg-villa, propfuld af minder, til en mere praktisk lejlighed i Skodsborg. Som jo også er skøn.

Alt, næsten, er smukt, naboer er dejlige, det samme er udsigterne, og hvad det ikke er, kan det blive, malet frem med kønne farver og sat op med med poesiens blå blomst.

Den artige Annika

Allerede på syvende linje i første kapitel optræder den kloge indianer, og på næste side tillægges Karen Blixen et citat fra 1742 om æg og omeletter, sagt af en franskmand (François de Charette, hvis nogen ellers hænger sig i kedsommelige detaljer), men heldigvis følger andre og mere konkrete anekdoter efter.

Det er sjovt, når japanere ikke kan udtale ’r’ og derfor med pomp og pragt til et arrangement i Japan annoncerer ankomsten af den japanske kronprins ’som ‘clown prince’ .

En skam, at hun ikke viser sig at være lesbisk og sprang ud i stedet, men livet er jo ikke en tabloiddrøm

Det er ærligt, når Susse Wold udtaler sin dybe beundring for Lisbet Dahl og fortæller, at hun altid har set kollegaen som den modige og dygtige Pippi og sig selv som den ængstelige og artige Annika. Og midt i det hele så et virkelig interessant kapitel om forfatteren Karen Aabye og det hjem, hun skabte for andre kvinder på Kissum Bakke. Man får lyst til at vide mere om det. I alle tilfælde gør jeg.

Punkterer myter

Men det er bedrøvelig forudsigeligt, når Wold i et kapitel, der skal punktere myter og sladder om hende selv, snarere befæster en eller to, og det er da helt uundgåeligt – og sikkert tilrettelagt af nogle kynikere og ikke af hende selv – at hun havner i frokostaviser og i sammenrendet i aften-tv, fordi hun punkterer historien om at være lesbisk med Anne Linnet og dronningen. En historie, der sikkert for længst er gået i glemmebogen, men nu har fået nyt liv. En skam, at hun ikke viser sig at være lesbisk og sprang ud i stedet, men livet er jo ikke en tabloiddrøm.

Og da slet ikke Susse Wolds liv, flittigt og venligt, her smukt og omhyggeligt iscenesat, så man ikke engang slår sig på de store sorger, hun har haft. Hvis man kan klare lommefilosofien – og det tyder placeringen på bestsellerlisten på, at rigtig mange kan – vil man være i hyggeligt selskab med Susse Wold.