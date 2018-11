Ny bog om mordet på Oluf Palme har en krimikendis-trumf i ærmet Ukendt researchmateriale fra den svenske krimikendis Stieg Larsson om mordet i 1986 på den svenske statsminister Olof Palme er grundlag for ny og rigtig spændende bog, der peger på, hvem morderen være.

Det var som normalt for årstiden råkoldt i Stockholm fredag aften 28. februar 1986. Alligevel besluttede den svenske statsminister, Olof Palme, og hans hustru, Lisbet, sig for at gå hjem til deres bolig i den centrale del af byen frem for at tage tunnelbanan. De havde været i Grandbiografen på Sveavägen, og nu var klokken blevet lidt over 23.