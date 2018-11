Dan Brown deler sine bedste tricks: Sådan skriver du en bestseller, der får millioner til at læse med Forfatten til ’Da Vinci-mysteriet’ er blevet ny lærer på onlinementorordningen Masterclass, hvor alle verden over kan modtage soloundervisning i at skrive thrillere. Han guider blandt andet til, hvordan man undgår de største faldgruber.

FOR ABONNENTER Klaverspillet er insisterende, næsten melodramatisk. Fylder ørerne, mens kameraet bevæger sig gennem et bibliotek holdt i mørk mahogni med rekvisitter som en gammel skrivemaskine og middelalderlige kandelabre, der ikke lyser for meget. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind