Efter bogen: En helt ny generation af stemmer kommer til at blande sig i, hvem der skal være de næste nobelpristagere

Nobelstiftelsens direktør, Lars Heikensten, har i en officiel udtalelse sagt, at han synes, akademiet er på vej i den rigtige retning ved at udpege den nye nobelkomité og indvælge nye medlemmer af akademiet. Alt sammen er det ifølge Heikensten med til at lægge afstand til det, han med nogen underdrivelse kalder »det seneste års hændelser«.

Alligevel er et stadig ikke afgjort, om Nobelprisen i Litteratur for både 2018 og 2019 skal uddeles i oktober næste år. En forudsætning er, at Det Svenske Akademi får genopbygget sin troværdighed som institutionen, der uddeler nobelprisen. Men ikke engang det vil være nok for stiftelsen. Man skal også vise, at man på ordentlig vis har kunnet bearbejde »det seneste år hændelser« og i øvrigt »reformere akademiets virksomhed«.

Lars Heikensten siger, at det i begyndelsen af næste år bliver afgjort, hvorvidt der kommer en prisuddeling i oktober 2019. Hvis der faktisk bliver uddelt to priser næste år, vil det medføre endnu større medieopmærksomhed end sædvanligt. For hvilke forfattere er det, man vælger at fremhæve efter et år, hvor pinlighederne har stået i kø, og det meste har været kaotisk?

Magten frem for alt

Hvis akademiet inden da får fyldt alle 18 stole, vil der være i alt 23, der skal tale sig frem til vinderne, og det kan nemt betyde, at man havner på en kompromiskandidat, mener Aftonbladets kulturchef, Åsa Linderborg. I sin avis spekulerer hun over, hvad det egentlig er, de fem nye i nobelkomiteen kan bidrage med til prisarbejdet, for selv om hun respekterer dem alle som fagpersoner, er det jo i virkeligheden ikke akademiets prisuddelinger, der har været problemet.

»Som sådan er det ikke en løsning på noget som helst. Man bøjer sig for Lars Heikensten og Nobelstiftelsen, som helst ville have taget prisen fra dem. De 18 giver prøver på en åbenhed, samtidig med at de bevarer magten. Det kan godt ligne kunstigt åndedræt. De forsøger at renovere et hus, som knager i fugerne, i stedet for at rive det hele ned og bygge et nyt op fra grunden«.