Sagen kort

Nedim Yasar

Nedim Yasar blev skudt ned i Københavns Nordvestkvarter mandag aften, da han forlod den reception, hvor bogen om ham, ’Rødder. En gangsters udvej’ blev præsenteret. Han afgik ved døden tirsdag.

For 6 år siden var han med i den københavnske bande Los Guerreros, der fungerede som håndlangere for Bandidos, men kom med i et exitprogram, der skal sikre bandemedlemmer et liv uden for kriminalitet.

Siden 2012 har han blandt andet arbejdet for Radio 24syv, hvor han har været en af værterne på stationens kriminalmagasin ’Politiradio’. Har også været frivillig i Ungdommens Røde Kors som mentor for unge med problemer.

Vis mere