'Verdens værste børne-alfabet' stryger ind på bestsellerlisten En noget uortodoks alfabetbog til børn er strøget direkte ind på bestsellerlisterne. Alfabetet er udelukkende lavet på svære ord med stumme forbogstaver.

’P is for Pterodactyl’ er verdens værste alfabetbog. I hvert fald hvis man skal lytte til forfatterne bag.

Alligevel er den fløjet ind på en 8. plads på New York Times’ bestsellerliste. De kun 10.000 eksemplarer fra første tryk er for længst udsolgt. Og yderligere 100.000 bøger er blevet solgt, før forlaget overhovedet har nået at sende de 210.000 ekstrakopier i trykken. Det skriver The Guardian.

’P is for Pterodactyl’ — eller P for Pterodactylus (en flyveøgle, red.) — som bogen hedder, er en billedbog lavet til det formål at lære børn om de ofte drilske stumme bogstaver.

I can’t wait to play the alphabet game and be like P is for Pterodactyl pic.twitter.com/1GxGhr1B9h — F@$HØLA (@afashola_) 13. november 2018

Bag bogen står den britiske rapper Lushlife og computerprogrammøren Chris Carpenter. Bogen startede som en vittighed, og en plads på bestsellerlisten var aldrig en forventning eller forhåbning. Interessen for den noget uortodokse alfabetbog kom derfor som en stor overraskelse for dem begge.

»Første dag solgte vi hele det første oplag. Det har været ret surrealistisk siden da«, siger Lushlife, hvis borgerlige navn er Raj Haldar, til The Guardian.

Fra joke til børnebog

Ideen til alfabetbogen kom til Raj Haldar og Chris Carpenter over en frokost med deres fælles ven og vennens søn. Sønnen havde medbragt øvekort, så de kunne teste ham i alfabetet. »Q for quinoa«, stod der på et af kortene.

»Vi begyndte at grine af, hvordan det fonetisk lyder mærkeligt«, siger Raj Haldar.

De tog joken videre og nåede frem til, at det ville være endnu mere mærkeligt med et helt alfabet baseret på stumme bogstaver. Joken blev til et Google-dokument fyldt med mærkelige ord med stumme forbogstaver. Og dokumentet til en børnebog:

»Det blev mere og mere tydeligt, at ordene i dokumentet antydede et rigt univers, der kunne blive til en sej børnebog«, siger Raj Haldar.

Stumme bogstaver og absurde enslydende bogstaver kan være vanvittigt irriterende for os alle, men især for børn, der er i gang med at lære deres ABC eller at læse Kelly Barrales-Saylor, leden redaktør på Sourcebooks

En illustrator hoppede efterfølgende med på alfabetvognen, og det samme gjorde en forlægger fra forlaget Sourcebooks. Her kaldte den ledende redaktør Kelly Barrales-Saylor konceptet for et friskt take på alfabetbogen, der er lavet så mange gange før:

»Ord-nørder som mig elsker at diskutere kompleksiteten i det engelske sprog. Stumme bogstaver og absurde enslydende bogstaver kan være vanvittigt irriterende for os alle, men især for børn, der er i gang med at lære deres ABC eller at læse«, siger hun til The Guardian.

Fra fem til 3.000 solgte bøger

Alfabetbogen udkom 13. november i et oplag på 10.000. I løbet af ingen tid var samtlige eksemplarer dog udsolgt. Og ordrerne er siden da fortsat med at vælte ind.

Også i Storbritannien er der stor efterspørgsel på bogen. Over natten steg salget af bogen fra fem til 3.000, efter Imagination Soup, en blog der beskæftiger sig med børnebøger, i et facebookopslag anbefalede bogen. Og dagen efter fulgte yderligere 10.000 bestillinger.

Raj Haldar indrømmer, at det med nogle bogstaver har været ekstra udfordrende at gøre alfabetet færdig. I det engelske sprog er der for eksempel kun ét ord, der begynder med stumt B. Men som Raj Haldar siger:

»Folk må købe bogen for at finde ud af hvilket«.