Mary Consolata Namagambe: I dag findes der flere børnebøger med enhjørninger, drager, kaniner eller vilde dyr end med brune børn

»Hvad ville du tænke, hvis du læste en bog med både en mørk og en lys pige?«, spørger Camilla sin dansk-ghanesiske datter Adjoa.

Adjoa kigger lidt mærkeligt på sin mor og siger:

»Ej, mor, det ville da være underligt, fordi sådan plejer det ikke at være, mor«.

I dag findes der flere børnebøger med enhjørninger, drager, kaniner eller vilde dyr på skolebiblioteker og i boghandlere end med brune børn, og i et kulturelt ansvarligt samfund som det danske er det vigtigt at sætte spørgsmålstegn ved, hvilke stemmer der bliver hørt, og hvilke der ikke bliver hørt i børnebøger.

Mary Consolata Namagambe Jurastuderende, iværksætter og dansk ugandaner. Født 1989 i Uganda og opvokset i Vallensbæk. I dag bosat i København. Consolata er grundlægger og direktør i virksomheden She For She, der producerer genanvendelige, klimavenlige menstruationsbind i Uganda. Hun arbejder på en børnebog med titlen Ubuntu: Børnehistorier fra Afrika.

Hvilke stemmer får lov til at repræsentere os visuelt i bøger, og hvilken påvirkning har dette på de børn, der er usynlige?

Jeg har interviewet en række mødre, som hver især har kunnet berette, hvad manglende repræsentation har betydet for deres børn. Deres svar er grundlaget for dette indlæg.

Bøger lærer vores børn de værdier, de skal bringe med sig ind i fremtidens samfund, værdier som spiller en vigtig rolle for deres identitet og selvforståelse. Bøger humaniser børn; skaber et billede af, hvem vi er, og hvem vi kan blive.

I dag nægtes ikke-hvide børn en synliggørelse af sig selv. De fremstilles aldrig som forskere, samfundsdebattører, kunstnere, politikere, undervisere, advokater, forfattere. De nægtes både fiktive og reelle rollemodeller, som kunne have hjulpet dem med at drømme og pirret deres nysgerrighed.

Selv om at den manglende repræsentation rammer de ikke-hvide minoriteter hårdest, rammer den også majoriteten. For den mangelfulde repræsentation af etniske minoriteter frarøver alle chancen for at se og høre andre end sig selv afbildet som aktører i samfundet.

Jeg sad en dag på mit universitet og talte med to af mine klassekammerater. En fyr kom over og begyndte at snakke med os. Han vendte sig mod de to hvide og spurgte, om de var jurastuderende. De svarede »ja«, hvorefter han så vendte sig mod mig og spurgte: »Hvad laver du så?«

Irriteret svarede jeg, at jeg var rengøringsdame og lige havde mødt mine kammerater på gangen. Jeg blev frustreret over det faktum, at han gik ud fra at mine to klassekammerater var jurastuderende, men ikke mig.

Ligeledes husker jeg et opkald fra min bror, der rystet fortalte mig, at han havde fremvist sin lejlighed til nogle lejere, der simpelthen nægtede at tro på, at lejligheden var hans og krævede, at han fremviste sin lejekontrakt fra KAB som bevis.

Min konklusion var, at det, der skete for min bror og mig, kun kan være racisme. Hvad kunne det ellers være? Da jeg reflekterede kritisk over min egen konklusion, indså jeg, at jeg havde taget fejl. Det var i sandhed racisme, men ikke kun racisme.

Den person, som ikke troede, at jeg kunne læse jura, og den person, som ikke troede, at min bror kunne eje sin egen lejlighed, havde simpelthen aldrig stødt på en sort jurastuderende eller en sort boligejer før.

Vi dømmer hurtigt folk ud fra vores stereotype billeder af, hvordan en rigtig jurastuderende og en rigtig boligejer ser ud. De billeder er allerede dannet i hjernen, når vi bliver voksne.

Men spørgsmålet er, hvad der har påvirket dette billede?

I kortfilmen 'Dukketesten' fra 2008 skal 41 brune danske børn i alderen 4-8 år vælge den flotteste dukke mellem to identiske dukker.

Den eneste forskel på de to dukker er, at den ene har hvide hud og blå øjne, mens den anden har mørk hud og brune øjne.

Næsten alle børnene foretrak den hvide dukke.

I eksperimentet sidder en mørk pige med sort kruset hår med de to dukker foran sig og studerer dem. En hvid og en mørk dukke.

»Hvilken dukke er pænest?«, spørger manden bag kameraet.

Den lille pige svarer hurtigt tilbage. Det er den hvide dukke, der er pænest, synes hun.

37 ud af 41 piger foretrækker den lyse dukke fremfor den mørke.

Kortfilmen er inspireret af en amerikansk kortfilm ’The Doll Test’ fra 1940’erne. Hassan Preisler er instruktør af den danske udgave af kortfilmen, som er blevet lanceret af Institut for Menneskerettigheder, der skriver om filmen:

»Ifølge instruktøren vælger pigerne den lyse dukke med de blå øjne, fordi personer med anden etnisk baggrund ikke ses særlig ofte i medierne og underholdningsbranchen. […] Instruktøren mener, at det kan være skadeligt for selvværdet hos personer med anden etnisk baggrund end dansk, at de kun sjældent har mulighed for at identificere sig med de historier eller de personer, der dominerer mediebilledet. Han mener ogs,å at medierne bør tage et større ansvar for at afspejle den mangfoldighed, der kendetegner Danmark«.

Undersøgelsen PISA Etnisk 2015 påviste, at skoleelever med anden etnisk baggrund halter cirka halvandet år bagefter i læsning i forhold til elever med etnisk dansk baggrund.

Hvis vi skal opfostre en generation af børn, der elsker at læse, skal vi ikke bare finde bøger, børn kan lide at læse, men også historier, de kan forholde sig til, relatere sig til og se sig selv i: Forskning viser, at når elever bliver spejlet i skolens indhold, føler de sig værdsat, set og anerkendt som dem, de er. Det medvirker til at eleverne deltager mere aktivt i samtalerne og bliver mere motiverede i skolen.