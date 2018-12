5 hjerter: Gigantisk bog samler alle Bruegels værker. Og den er pragtfuld! Taschens nye Bruegel-bog mangler et afsnit om den flamske malers familiedynasti. Men derudover er 'Bruegel. The Complete Works' et pragtværk.

FOR ABONNENTER Der er en lige så ultimativ ambition bag Taschens gigantudgivelse 'Pieter Bruegel. The Complete Works', som der er over udstillingen på Kunsthistorisches Museum i Wien. De fremmeste eksperter er sluppet løs på maleren, og de vender hver en sten. Men først og fremmest rummer kæmpebogen alle værkerne. Samtlige endnu bevarede print, tegninger og malerier på store sider. Ikke Bruegel i lommeformat, men til husbehov. Hvis man vel at mærke har et stort hus.