Mesterværket ’Dødens triumf’ tager på sidste triumftog efter to år lang restaurering, der genvandt de forsvundne detaljer 'Dødens triumf' af Pieter Bruegel den Ældre kan efter en omfattende restauration opleves på Wiens Kunsthistorisches Museum indtil midten af januar.

Er man museumsdirektør, vil man gerne eje et af de kun 40 malerier af Pieter Bruegel den Ældre, som har overlevet.

Men ak: Tilbage i 2012 viste et fælleseuropæisk forskningsprojekt, at et maleri på SMK i København, som man havde tilskrevet Pieter Bruegel den Ældre og haft på museet siden 1932, viste sig at være en kopi fabrikeret engang i 1500-tallet.

På Prado Museet i den spanske hovedstad, Madrid, har man imidlertid med større sikkerhed kunnet bryste sig af ’Dødens triumf’ (1562-63).

I forbindelse med markeringen af 450-året for den nederlandske malers død satte man sig for at restaurere maleriet, hvilket dog viste sig at være en temmelig udfordrende opgave, skriver The Art Newspaper.

»Værket krævede en gennemgribende rensning, hvilket var særlig svært fordi det oprindelige lag maling er meget tyndt sammenlignet med retoucheringernes tykkelse«, siger den ansvarlige konservator, Maria Antonia López de Asiain, til kunsttidsskriftet.

Arbejdet, som netop er færdiggjort, beskriver konservatoren samtidig som »to år med konstante nyopdagelser«. Ved hjælp af gennemlysning af overfladen med infrarød reflektografi og studier af to kopier af ’Dødens triumf’ lavet af malerens to sønner lykkedes det konservatorerne at fjerne senere overmalinger og fremhæve detaljer, der med tiden var forsvundet.

Især de røde og blå toner fremstår nu klarere, og landskabet har fået sin oprindelige dybde tilbage.

Men rejs endelig ikke til Madrid for at opleve maleriet! ’Dødens triumf’ udstilles på Wiens Kunsthistorisches Museum indtil midten af januar i en stor Bruegel-udstilling.

Ifølge det spanske museum er rejsen til Østrig den sidste, maleriet kommer ud på. Man vil ikke slippe det fremover.