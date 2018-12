Seks hjerter til Kim Fupz: Rigtige venner og andre krapyler

Efter at have skrevet et par bøger med billeder om Vorherre himself og sønnens mange lignelser er Kim Fupz Aakeson nu tilbage på jordplanet. Den ærgerrige fortæller vil her undersøge venskabets anatomi. Kan det virkelig ikke købes for penge, som Jodle Birge udtrykte det i sin sang?

Kim Fupz går ud på badebroen. Nedenunder bor et væsen af arten krapyl. Det er nummeret under troldene. Og da disse er større og stærkere og kan råbe højere, så tager de altid de gode broer. Krapylerne må nøjes med netop frønnede badebroer eller broer over støjende veje. Ingen regner dem for noget. Og når krapylet Krapyl nu lusker op fra brakvandet under badebroen, hvor den lever af skidtfsk og rådden tang, og mumler sit: »Nu kommer jeg og spiser dig«, så får den bare et dask over snuden af pigen med de mørke øjne, som hedder Signe.





Kim Fupz Aakeson (tekst) og Kamla Slocinska (tegninger). Krapyl. Gyldendal, 48 sider, 230 kroner

Sissel Horndal (tekst og tegninger): Lilla. Oversat af Rebekka Gertz Andersson og Mads Heinesen. Vild Maskine, 48 sider, 250 kroner

Jan Oksbøl Callesen (tekst og tegninger). Meget meget hurtige hest. Jensen & Dalgaard, 56 sider, 300 kroner

Sådan begynder ’Krapyl’, men den ender i dur takket være forsigtige tilnærmelser imellem to ensomme væsner. Signe fortæller, at for at være venner, skal man have noget sammen, der hedder oplevelser. Det kan være en leg, en is eller noget helt tredje. Og Krapyl er pænt lærenem. Til sidst finder han en artsfælle, der henslæber tiden under en bro over motorvejen. De ser hinanden an, og Signe giver sit krapyl en afskedskrammer.

’Krapyl’ er måske årets heftigste billedbog for alle skabninger – fra skidtfisk og op – om forholdene på livets badebro. Den er et lille mesterværk. For Kamila Slocinska banker endnu en gang næven i brædderne og viser i store, stærke figurer og enkle krasbørstige farver (mest grønblå og sort), hvordan sådan en krapylsk historie skal skæres, og hvor badetøflerne skal stå. Hun er en ven!

Og det bliver værre endnu. Dette nynorske lammekrapyl fra den øverste ende af det lange land er – lilla! Panik på fjeld og i fårestald.

Illustration:: Fra billedbogen 'Lilla'. 'Lilla' er en bedårende historie om at være både anderledes og nysgerrig i fåreklæder.

’Lilla’ er en varmhjertet, nærmest bedårende historie om at være både anderledes og nysgerrig. Lammet Lilla er nummer fem – så mange lam får et får altså ikke! – men det gør mor Fiona i denne historie, som har vundet Nynorsk Barnelitteraturpris for sin muntre brægen. Da alle dyrene skal til fjelds om sommeren, vil de ikke have Lilla med, men så træder Gammelfår i karakter, hun har levet i mange somre, og det ender da også med, at Lilla redder hele flokken ved sit kæmpespring over Dødningekløften med en knogleknasende jærv i klovene.

Sikke en bog. Den er smuk som sommerengen og fortæller om det simple liv med klipning, brægen og vinterstald

Sikke en bog. Den er smuk som sommerengen og fortæller om det simple liv med klipning, brægen og vinterstald. Bonden hedder Johanna. Sissel Horndal både tegner og fortæller. Hun kender fjeldets farver, morgenrøden og de evige legender om fårets dans over Himmelbroen, hvor man kan hvile sine trætte ben. Det gode, enkle liv har sjældent haft en bedre fortaler end Sissel Horndal. Hun er også en ven.

Men så er der den søvnige indianer med de lavtsiddende øjne. Han hedder ’Meget meget hurtige hest’, men hvis der er noget, han ikke er, så er det hurtig.