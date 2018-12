2 hjerter: Sådan suger prisvindende roman livet ud af sin egen fantastiske historie

Det er med en lidt for anspændt iver efter at være meget kyndig og klog, at den prisvindende roman ’Lysende republik’ af den spanske forfatter Andrés Barba udruller den fantastiske historie om 32 mystiske børn.

I den spanske forfatter Andrés Barbas (mærkeligt nok) prisvindende roman – vi taler om den store spanske romanpris Premio Herralde, som ingen ringere end Roberto Bolaño tidligere har vundet – ’Lysende republik’ bliver historie og sprog aldrig koblet særlig troværdigt sammen. Den fantastiske historie om 32 vilde børn, der lever i det skjulte nær en lille by, forstyrres af et pænt og pænt irriterende sprog. Et sprog, der har det med at ville være lærd på den anspændte måde.