5 hjerter til ny bog om mødomsmyten: Hvilken kvinde kender ikke til at føle sig som en afpillet hønsefugl, når lægen ifører sig pandelampen?

I 2013 forsøgte en gruppe jordemødre, der går under navnet Kønskranskredsen, at give jomfruhinden et nyt – og mere retvisende – navn: kønskransen.

Kristina Aamand & Solveig Agerbak: Så god som ny. Carlsen. 32 sider, 200 kr.

En af de fremmeste fortalere herhjemme er jordemoder og sexologisk rådgiver Gabriela Rehfeld, der ønskede at aflive den sejlivede myte om jomfruhinden, der smertefuldt og blødende brydes ved første samleje. Hun har blandt andet turneret med fotoudstillingen ’Kvinde kend din kønskrans’, der skulle bringe lidt oplysning til borgerne om kvinders anatomi: Ingen – heller ikke læger eller jordemødre – kan se på en kvinde, om hun er jomfru.

Den tidligere SF-politiker og dialogkaffeentusiast Özlem Cekic har også en i årrække forsøgt at bekæmpe mødomsmyten – ikke mindst i minoritetsmiljøer.

En sejlivet myte

Alligevel lever den stadig i bedste velgående. Og nu forsøger forlaget Carlsen så at tage livtag med forestillingen om den sarte hinde, der kan tage skade ved alt fra sport til voldsom leg. Den lille bog ’Så god som ny’ handler om pigen Maryam, der to gange oplever at have blod ned ad lårene. Første gang, da hun som barn falder ned fra en karrusel, og hendes moder slæber hende til lægen med spørgsmålet: »Er hun ødelagt?«. Anden gang Maryam bløder ned ad benet, sker det i Pelles seng.

På de 32 bredt illustrerede sider får forfatteren og tegneren nemlig ikke kun plads til jomfrufortællingen, men også til en kærlighedshistorie, en historie, der gerne måtte have fået mere plads. Hele formatet er enormt fortættet, det virker stærkt, men man savner også indimellem en side eller fire.

Hendes moder har lært hende, at værdien af en pige er hendes uskyld

Efter den røde plet på Jeppes lagen må Maryam til lægen for at få udført en såkaldt mødomsrekonstruktion. Hendes moder har lært hende, at værdien af en pige er hendes uskyld, og hendes veninde fortæller hende, at en mand kan mærke, om en kvinde er ’ubrugt’ (se venligst begyndelsen af denne anmeldelse, hvis du tror på den fortælling).

Hvad der herfra sker, vil jeg overlade til læseren, men bogen forholder sig i hvert fald ikke ukritisk til hverken mytologien om den kvindelig uberørthed eller til de korrigerende indgreb og de læger, der udfører dem. Og bogen kunne næppe være mere aktuel: For en måned siden foreslog sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) at indføre et forbud mod at konstruere kunstige jomfruhinder.

Collage

’Så god som ny’ er en del af serien ’Carlsens billednoveller’, korte, illustrerede historier fortalt til unge.

Jomfrumyten er sejlivet, og kun oplysning kan medvirke til at punktere den

Teksten i bogen er billedrig, og illustrationerne konkretiserer de metaforer, der er på spil i teksten. En kylling på et fad med et håndspejl mellem benene, som er det billede, der males i Maryams hoved, da hun lægger sig med fødderne i metalbøjlerne på lægens briks.

Illustrationernes kollageæstetik tenderer surrealisme, de forskellige elementer smelter sammen til nye og absurde udtryk, der bidrager til en humoristisk, men dog ærlig tone, der virker afvæbnende. Her er ingen blomstermetaforer eller andet omsvøb, i stedet udsyrede billeder af bitte små mennesker i store gynækologiske redskaber. Og hvilken kvinde uanset alder kender ikke til at føle sig som en afpillet hønsefugl, når lægen ifører sig pandelampen?

Jomfrumyten er sejlivet, og kun oplysning kan medvirke til at punktere den. Forhåbentligt kan Carlsens fine udgivelse slå hullet i myten bare en lille smule større.