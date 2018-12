5 hjerter til festskrift for Roald Als: Venner og fjender hylder en kompromisløs satiriker

FOR ABONNENTER

For en domkirke er 70 år jo ingen alder. Men heller ikke for Roald Als, avisens elskede og frygtede satiretegner, der blev 70 i år – i april. Tekniske problemer afstedkom, at bogen først er blevet færdig nu, men den skal hilses velkommen. Roald Als’ status som nationens ypperste satiretegner fastslås af både journalist Lasse Ellegaard, politikeren Mogens Lykketoft og adskillige andre af bidragyderne til denne sprudlende tabula gratolatoria, og så kan intet mindre end et festskrift eller et fakkeltog gøre det.