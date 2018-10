Satire i identitetspolitikkens tid: »Jeg kan ikke gå på scenen i dag og fortælle en eller anden horribel lummer bøssejoke, som man kunne for 10-15 år siden«

Neger, neger, neger. Jokes om flamboyante bøsser. En humorklub for lesbiske. For 15 år siden skulle dansk satire provokere mest muligt. Enhver stod for skud, og blev et fyord introduceret, skulle det bruges, til det havde mistet al mening.

Men noget har forandret sig. Humoren er blevet politisk bevidst. Eller humoren er i hvert fald blevet mere politisk bevidst.

»Jeg kan ikke gå på scenen i dag og fortælle en eller anden horribel lummer bøssejoke, som man kunne for 10-15 år siden, hvor det nærmest automatisk fik en jublende applaus«, siger Mikael Wulff. Han er komiker og den ene del af satiretegnerduoen WulffMorgenthaler.

Serie Identitetspolitik Er identitetspolitik en tiltrængt politisk kamp for ligebehandling og rettigheder? Eller er det udtryk for en tyndhudet krænkelseskultur, som kræver særrettigheder til mindretal på bekostning af fællesskabet? Holdningerne til identitetspolitikken, der i disse år vinder frem, er mildt sagt delte. Det sætter denne serie fokus på.

»I dag ville publikum ryste på hovedet ad mig og betragte mig som en falleret dinosaur«.

Identitetspolitikken har gjort sit indtog i Danmark. Det kan mærkes på universiteterne, hvor nogle studerende frabeder sig bestemte tekster, fordi de er krænkende. Det kan mærkes ved de årlige pride-parader, som er regulære folkefester, hvor både supermarkeder og politikere vil være med. Det kan mærkes i den offentlige debat, hvor racisme og sexisme dagligt bliver påtalt.

Og det kan mærkes blandt danske komikere, som ikke længere kan bryde den politiske korrekthed og forvente, at det bliver mødt med bifald. Men hvis man ikke længere må gå over stregen, hvordan sikrer man så, at folk ikke sætter streger her og der og alle vegne?

I dag slår folk syv kors for sig, når de siger et eller andet, som vi for fem år siden ville have grinet ad Hella Joof

Identitetspolitikken har sat grænser for morskaben. Det mener Hella Joof, der er forfatter, skuespiller og debattør og har en lang karriere bag sig som sketchmager.

»I dag slår folk syv kors for sig, når de siger et eller andet, som vi for fem år siden ville have grinet ad. For vi vidste jo, at ingen her er racister, så derfor kan vi godt bruge et ord for sjov«, siger hun.

Foto: Billedmanipulation. Originalfoto: Gregers Tycho »I dag slår folk syv kors for sig, når de siger et eller andet, som vi for fem år siden ville have grinet ad«, siger Hella Joof.

»Lige nu er en tid, hvor ... Vi gider ikke at snakke om ytringsfrihed, men den er alligevel en lille smule kompromitteret, for man får ikke nødvendigvis en økse i panden, men hvis du bliver uvenner med de der sekteriske typer, som er meget optaget af identitetspolitik, så kan de gøre det rigtig svært for dig«.

Ud med klicheerne

Men komikerne har også brug for et los bagi, mener satiretegnerduoen Wulff Morgenthaler.

»Det er helt legitimt, at komikere bliver udfordret på ting, som de ikke altid overvejer, fordi deres mission i udgangspunktet er så simpel: at få folk til at grine«, siger Mikael Wulff.

Han nævner klicheer som kvinder, der ikke kan køre bil. Bøsser, der altid er iført en pink fjerboa. Sorte mennesker, der er gode til at spille på trompet. Lyshårede kvinder, der er dumme. Muslimer, der alle sammen er terrorister.

»Komikere kan glemme, at der findes et verdenssyn, som man indirekte kan være med til at opretholde ved at blive ved med at vade rundt i den slags stereotyper. Det kan kun være kunstnerisk givende at komme videre og tage et opgør med mange af dem«, siger Mikael Wulff.

Siden 2003 har Wulff og Morgenthaler tegnet mere eller mindre absurde scenarier i en stribe i Politiken. Altid ud fra en undren over den måde, vi mennesker lever vores liv på.

En baby er blevet skudt tilbage i sin mors mave af en far med et lidt for religiøst forhold til golfregler. En gigantpenis har halshugget en kvinde som kommentar til pornoindustriens absurditet.

Det var dengang.

Nu er vi et andet sted. Striben kom i 2013 til USA, og der må man ikke lave en humorklub for lesbiske, og man må ikke tegne en kvinde i burka, der bliver forvekslet med et telt. For minoritetsgrupper har fået en stemme til at sige fra, når de føler sig krænket. Med forandringen er fulgt en frygt for at komme til at være den, der krænker.

Samme tendens kan spores i Danmark, mener duoen. Og trods de positive konsekvenser af identitetspolitikken vil de også pointere, at det kan blive for meget. De er som Hella Joof bekymrede over det, Anders Morgenthaler kalder »krænkelseskulturen«.

»Den betyder, at folk flipper fuldstændig skråt over alt, hvad man kan forestille sig at blive sur over«, siger han.

Han vil have lov til at tegne en bøsse, hvis hånd pludselig falder af, fordi håndleddene er så løse.

»Det spiller på en stereotyp om, at homoseksuelle bruger deres håndled luftigt. Måske bliver nogle homoseksuelle enormt vrede over det, for sådan er de i hvert fald ikke«.

»Men vi udstiller jo også den magtfulde hvide mand i 70-80 procent af vores stribe. Det ser de mindre grupperinger bare ikke. Jeg vil gerne plædere for, at komikere til enhver tid kan gøre grin med det, de vil«, siger Morgenthaler.

Men det er svært, fordi nogle mennesker sidder godt og grundigt pakket ind i vat og søger efter alt, hvad der kan tolkes som ubehageligt.

»Nogle, som mener at repræsentere en minoritet, bliver lynhurtigt krænkede og kræver, at omverdenen skal rette sig ind efter deres selvopfattelse og aldrig sige dem imod. Gør man det alligevel, kalder de sig for ofre. Problemet med den reaktion er, at man kræver at kontrollere andre menneskers måder at udtrykke sig og tænke på«, siger Mikael Wulff.

Foto: Billedmanipulation. Originalfoto: Stine Bidstrup »Vi bliver klogere og får mere forståelse for andre, og jeg kan simpelt hen ikke se, hvorfor det skal gøres til en ting. Men jeg ved godt, at nogle insisterer på ikke at forandre sig og gerne vil have lov at jokke på andre i ytringsfrihedens navn«, siger Sanne Søndergaard.

Sanne Søndergaard er komiker, feminist og aldeles uenig. Hun bifalder udviklingen, for hun ser ingen grund til at vade rundt i emner, som sårer andre. Selv er hun hvid og heteroseksuel. Hvis brune eller homoseksuelle mennesker oplever, at en af hendes jokes går over stregen, dropper hun den.

Alternativet til at tage det hensyn er psykopatisk, synes hun. Hun sammenligner det med dynamikken i et parforhold. Alle par har deres måder at gøre tingene på, indtil den ene part siger: »Ej, ved du hvad? Jeg bryder mig faktisk ikke om, at du kommenterer min vægt«.

»Så er man da en enorm psykopat, hvis man insisterer på at blive ved med at gøre det«, siger Sanne Søndergaard.

Er en joke bare en joke?

Mikael Wulff og Anders Morgenthaler er på vej med en bog med 752 tegninger fra striben. I den tager de selv diskussionen om krænkelseskulturen op. For striben har haft sin del af personlige shitstorme fra krænkede grupper.

Som da den fik den indonesiske befolknings vrede at føle. Det skete efter en tegning, der blev bragt i den amerikanske avis The Washington Post, hvor tre orangutanger under en beachvolleyturnering for kvinder blokerer alle bolde med deres lange arme. Teksten lyder: »Indonesien vinder VM i beachvolley«. Den gik ikke. For sammenlignede de virkelig indonesiske kvinder med aber?

Foto: Billedmanipulation. Originalfoto: Christian Klindt Sølbeck »Spørgsmålet er, om man har brug for Dolph, når det, han repræsenterer, er blevet præsident i USA«, siger Mikael Wulff, der sammen med Anders Morgenthaler har skabt den voldelige, fascistiske blå flodhest Dolph.

»Det er en fuldstændigt harmløs, dum stribe, hvor vi muligvis har lavet en lille fejl i formuleringen, og ethvert menneske med sund fornuft kunne lade det være ved det«, siger Mikael Wulff.

Havde de i stedet skrevet »Orangutanger vinder VM i beachvolley«, havde det næppe affødt vrede læserbreve og Facebook-opslag fra indonesiske grupper, der følte sig krænket.

»I sådan en situation vælger de jo konflikten. De vælger at være krænkede og bruge en harmløs joke til at promovere deres egen agenda. Men langt det meste komik og satire er slet ikke så vigtigt, at det kan holde til at blive taget så alvorligt. Ofte er en joke bare en joke«, siger han.

Men helt så betydningsløs er satire ikke, mener Sanne Søndergaard.

Latterliggørelse er et magtgreb, og bare fordi ting er sjove, er de ikke uskyldige Sanne Søndergaard

»Latterliggørelse er et magtgreb, og bare fordi ting er sjove, er de ikke uskyldige. Så man skal være sit ansvar voksen som komiker. Racisme og sexisme tæller også, når det bare er for sjov«, siger hun.

Hun afviser, at der findes en krænkelseskultur, som har bortcensureret muligheden for at more sig.

»Vi bliver klogere og får mere forståelse for andre, og jeg kan simpelt hen ikke se, hvorfor det skal gøres til en ting. Men jeg ved godt, at nogle insisterer på ikke at forandre sig og gerne vil have lov at jokke på andre i ytringsfrihedens navn«.

Foto: Billedemanipulation. Originalfoto: Finn Frandsen »Det er jo megasjovt, at der kommer folk til mit show, som fortæller mig, at de normalt aldrig ser standup, fordi de altid er dem, der bliver gjort grin med«, siger Sofie Hagen.

Det er givende at gå i en anden retning, pointerer Sofie Hagen, som primært laver standup i Storbritannien og på sin hjemmeside skriver, at hendes satire er politisk korrekt.

»Det er jo megasjovt, at der kommer folk til mit show, som fortæller mig, at de normalt aldrig ser standup, fordi de altid er dem, der bliver gjort grin med«.

Men danske satirikere er ofte gået til stregen og har stirret den lige i øjnene. Ud fra ideen om, at satire skal stille den kløe på ryggen, der opstår, når vi hele tiden skal være søde ved hinanden. Det giver Sanne Søndergaard ikke meget for.

»Du skal lægge bånd på dig selv, hvis du ikke kan stå ved det, du siger«.

Laver man racistiske og sexistiske jokes, må man være villig til at forsvare det verdenssyn.

»Problemet er, at folk vil have lov til at krænke ved at sige racistiske og sexistiske ting, uden at det får konsekvenser. Men det kan de ikke længere få lov til«.

Der tegnes streger over alt

Med identitetspolitik har minoritetsgrupper i samfundet fået mulighed for at sige fra. At kalde krænkelser for krænkelser og stereotyper for outdatede.

Senest endte det australske medie Herald Sun i en shitstorm efter at have bragt en satiretegning af tennisspilleren Serena Williams. Tegningen viste hende helt ude af den, efter hun følte sig uretfærdigt behandlet under turneringen US Open. Hun er tegnet med store læber og bred næse, imens hendes modstander er tegnet som en lille, rolig kvinde. Det gav genlyd på Twitter, hvor avisen blev beskyldt for racisme og for at fastholde kvinder i en kønsrolle, der ikke efterlader plads til at blive gal. Tegneren Mark Knight måtte lukke sin Twitter-konto, fordi den flød over med angreb på ham selv og hans familie.

Foto: Billedmanipulation. Originalfoto: Finn Frandsen »Det ender med, at man kun kan lave satire, som slår på én gruppe«, siger Omar Marzouk.

I Danmark har vi lignende sager i mindre skala. Men komikkens virke bliver udhulet, hvis alle minoriteter kan bokse satirikerne inde og sætte streger her og der, som de ikke må træde over. Det mener komikeren Omar Marzouk.

»Så ender det med, at man kun kan lave satire, som slår på én gruppe«.

Hvide mænd er et præmieemne. Adskillige komikere har samlet bifald for jokes om moderne mænds forsøg på at følge med tiden. Anders Morgenthalers tegninger flyder over med dem, og skal han nævne en ny stereotyp, han gerne vil behandle satirisk, er det mænds nyvundne kærlighed til bagværk.

»Mænd og bageri er noget, der fuldstændig eksploderer. Man er ikke en rigtig bager, hvis man ikke har tatoveringer hele vejen op i nakken og en eller anden cool playliste«, siger han.

Men hvis man kan forvente kritik, så snart satiren handler om andre end den hvide mand, er noget gået galt, mener Omar Marzouk.

»Der er noget ekskluderende i den måde, identitetspolitikken kører på, fordi man antager det værste. Man tillægger satirikere, komikere og folk, der arbejder med kunst, bestemte holdninger. Det gør spillerummet for, hvad man kan behandle kunstnerisk, meget lille«.

Han hylder, at minoritetsgrupper kan sige fra over for småracistisk humor. Men man må kunne tale om tingene.

Selv har han været inviteret i et tv-studie for at debattere med en P3-lytter, der følte sig krænket, efter at radioprogrammet LOL.dk gav lytterne frit lejde til at ringe ind med deres værste jokes.

»Der blev læst en dybt racistisk joke op, og det ramte lytteren hårdt, men i udsendelsen kunne man høre, at værterne fik taget afstand til joken og lukket det ret godt ned. Alligevel blev det en sag, fordi det er sådan noget, der kan få nettet til at koge«, siger Marzouk.

Stormen lurer efter næste joke

Når han lægger indlæg på Facebook, kan han forudsige, om de skaber ravage. Som det om Mette Thiesen, der er byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Hillerød. Han postede et billede af hende, hun havde lagt på Facebook, hvor hun står ved siden af sin cykel i en stram nederdel og sommertop. Det gjorde han med teksten: »Jeg kunne selvfølgelig aldrig finde på at beskylde Mette Thiesen for at spille på sin seksualitet for at få stemmer, det ville være useriøst, jeg siger blot, at de cykeldæk er alt for hårdt pumpet, og der er stor risiko for, de springer her i sommervarmen«.

Det gav kommentarer om sexisme.

»Er det, fordi hun er kvinde, at du ser noget seksuelt? Jeg synes, dit opslag er nedværdigende over for ikke kun kvinder, men også over for mænd, som du med dette opslag placerer på neandertalerstadiet«, skrev en bruger.

Hans pointe var at plante et frø i folks hoveder om, hvorvidt Nye Borgerlige bruger seksualitet til at få stemmer.

»Det kan man være enig eller uenig i, men jeg vil have lov til at stille det spørgsmål, uden at folk skal stemple mig som mandschauvinist. Det er et helt legitimt spørgsmål at stille, men jeg ved allerede inden, hvilke reaktioner det giver«, siger han.

Komikerkollegaen Hella Joof mener, at vi risikerer at ende et sted, hvor komikerne vælger bestemte emner fra.

»Vi orker ikke noget om islam, for vi vil helst ikke dø, men omkring feminister, #MeToo, veganere og identitetspolitik så orker vi heller ikke, fordi der er en så udtalt uforsonlighed«, siger hun.

Der skal tyk hud til for at krænke

Selv har Hella Joof været ude i noget af en shitstorm af identitetspolitisk karakter.

I maj 2017 kom det frem, at hun skulle være en del af regeringens nye Disruptionråd. I en video forklarede hun sit syn på disruption med et eksempel, der gav genlyd over de sociale medier.

»Der er mange indianerstammer, som hvert syvende år brænder hele lortet ned og starter forfra, og det tror jeg faktisk, at vi skal«, sagde hun.

Men indianerne har ikke råd til at brænde alle deres ejendele af hvert syvende år. Og hvad var det egentlig, hun mente, at vi i Danmark skulle brænde ned? Velfærdsstaten? Kritikken var massiv. Informations chefredaktør, Rune Lykkeberg, skrev en klumme, der trækker tråde til komikerens forfatterskab, og med den var krisen total.

Hvis Information eller Politiken har lavet en historie om, at man er en trestjernet, højreorienteret, latterlig, ond idiot-fascist-nar, så kan det få alvorlige konsekvenser for dit liv Hella Joof

»Det slår meget hårdere, end hvis Alex Ahrendtsen (mf for DF, red.) gik ud og sagde noget grimt om mig, for i nogle miljøer, som mit eget, er det nærmest et adelsmærke, hvis nogen fra Dansk Folkeparti ikke kan lide en. Men hvis Information eller Politiken har lavet en historie om, at man er en trestjernet, højreorienteret, latterlig, ond idiot-fascist-nar, så kan det få alvorlige konsekvenser for dit liv. Jeg havde 14 dage, hvor jeg reelt var bange for at gå på gaden«, siger hun.

Kort efter kom en kvinde hen til Hella Joof på en bar og kaldte hende nynazist.

»Hun var pissefuld, og det endte godt, men det havde hun ikke sagt, hvis hun ikke havde læst Information«.

Men den slags må man acceptere, hvis man vil give sin mening til kende, mener Sanne Søndergaard.

»Vi komikere lever på kommercielle vilkår og vil gerne have, at alle skal kunne lide os. Men det er en utopi«.

Hun ved, hvad hun taler om, for hun har mødt sin del af hadefulde kommentarer. Fordi hun er en kvinde, der udfordrer den etablerede mandekultur, oplever hun, at folk sidder med en lige så fin tættekam og går hendes udsagn igennem for svipsere.

»Jeg kan ikke sige min mening, uden at nogen leder efter fejlene, fordi jeg er kvinde«.

Nu bliver krænkerne også hængt ud, og det er fint, mener hun. Hvis man havner i en hadstorm, må man gå ud og sige undskyld. Også selv om det drukner i det, hun kalder hylekoret.

»Det er et sygt privilegium at kræve, at ingen bliver sure. Nu er der folk, som ikke har haft en stemme før, som pludselig har fået det og derfor kan kritisere nogle ting. Det kan jeg ikke have noget imod«.

Præsidenten er en blå flodhest

I 2005 skabte Mikael Wulff og Anders Morgenthaler Dolph. En kampracistisk blå flodhest, der kaldte brune mennesker for negermusikanter og hadede alt, hvad der hed minoriteter. Han var en parodi på højrepopulisme, ekstremisme og vanvid.

Foto: Billedmanipulation. Originalfoto: Miriam Dalsgaard »Vi udstiller jo også den magtfulde hvide mand i 70-80 procent af vores stribe. Det ser de mindre grupperinger bare ikke. Jeg vil gerne plædere for, at komikere til enhver tid kan gøre grin med det, de vil«, siger Anders Morgenthaler.

»Mange elskede ham for det. Men samtidig var han elsket af alle dem, som var småracister«, siger Mikael Wulff.

Dolph blev en ventil, som samlede mange danskere. Men så tog Wulff og Morgenthaler til USA for at eksportere ham som ’Dolph the Fascist Hippo’. Da de landede i lufthavnen, blev de mødt af en ny virkelighed: Alle, der arbejdede ved bagagebånd, som rengøringshjælp eller i andre dårligt lønnede jobs, var mørklødede. Det blev en anden konfrontation med ulighed, end de havde mødt i Danmark.

»Det betød, at da vi lavede den amerikanske version, faldt det os på intet tidspunkt ind at benytte os af den ironiske racisme, vi havde brugt i Danmark. Der var for meget smerte, for mange traumer og for meget virkelighed til, at det var sjovt. På den måde er satire kontekstuel«, siger Wulff.

Tegning: WulffMorgenthaler WulffMorgenthaler har til dagens artikler genoplivet den fascistiske flodhest Dolph - nu i en sød udgave, som passer til identitetspolitikkens tidsalder. En udgave, som har en helt anden måde, at hilse på minoriteter på end tidligere: »Hvad sker der med transkønnede!? Hvorfor er I så... øh... pæne og kloge!? Og homoseksuelle er meget... dygtige og interesserer jer slet ikke kun for mode, indretning, diskodans, og jeres måde at have samleje på er bare i orden! Og muslimer tilfører så meget til dansk kultur, og meget, meget få af jer bomber noget og sender tusindvis af uskyldige i døden i jeres religions navn, så det er slet ikke noget at tale om. Og kvinder er fejlfri! Simpelthen! FEJLFRI! Ingen er 100 % assholes! Faktum! YES, sir!«

Og i dagens kontekst har Dolph måske tabt sit formål.

»Spørgsmålet er, om man har brug for Dolph, når det, han repræsenterer, er blevet præsident i USA«, siger Mikael Wulff.

»Måske havde man brug for et andet raseri i dag«, overvejer Anders Morgenthaler.

Noget med håb, foreslår Wulff. Noget håbefuldt, der ikke bliver tandløst. Men det ville kræve en ny form.

»Satirens mål har altid været at udlevere og ødelægge, men i gamle dage lavede man satire over magtforhold og politikere, og det behøver man jo ikke at ødelægge længere, for det politiske felt hænger i laser. Det er kaos, uden at komikere behøver at pille det fra hinanden«.

Om den positive, håbefulde satire skal komme fra WulffMorgenthaler, er duoen ikke sikker på. Nogen må jo stadig repræsentere den gode gamle modløshed over tingenes tilstand.