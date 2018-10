Er identitetspolitikken en tiltrængt politisk kamp for ligebehandling eller et moralsk korstog, der undergraver den frie debat i vores samfund? Forbud mod stereotype temafester og krav om et mindre ’hvidt’ pensum på Københavns Universitet. Identitetspolitikken er på vej til Danmark, og ifølge fortalerne er der tale om et nødvendigt fokus på diskrimination. Men hvis tendensen udvikler sig til et moralsk korstog udi politisk korrekthed, kan den undergrave den frie debat og universitetet som rum for kritisk læring, lyder kritikken.

Forestil jer en lægestuderende, der gerne vil være kirurg, men som frygter, at han bliver ude af sig selv, hvis han ser blod. Hvordan skal man forholde sig til det som underviser?«.

Med denne analogi beskrev Harvard-professor Jeannie Suk tilbage i 2014 i The New Yorker et ny fænomen, hun havde observeret på universitet: Flere jurastuderende udtrykte pludselig ønske om, at der ikke længere blev undervist i bestemte emner, for eksempel voldtægtslovgivningen, fordi den risikerer at retraumatisere personer, der har været ude for seksuelle overgreb.

Serie Identitetspolitik Er identitetspolitik en tiltrængt politisk kamp for ligebehandling og rettigheder? Eller er det udtryk for en tyndhudet krænkelseskultur, som kræver særrettigheder til mindretal på bekostning af fællesskabet? Holdningerne til identitetspolitikken, der i disse år vinder frem, er mildt sagt delte. Det sætter denne serie fokus på, og i dag bringer vi seriens første artikel.

Jeannie Suks oplevelser vakte opsigt, men de er langtfra enestående. Sidenhen har en lang række sager, hvor amerikanske studerende har saboteret undervisning og krævet fyresedler til forelæsere, som de mente gjorde sig skyldige i diskriminerende eller krænkende undervisning og opførsel, skabt overskrifter.

Tendensen, der ofte sammenfattes under paraplybetegnelsen identitetspolitik, har de senere år sat sit aftryk mange steder, inklusive i Danmark. Fra uddannelsessystemet over kulturlivet og til det politiske felt. For kan og må en hvid skuespiller for eksempel indtage rollen som sort? Må man have mexicansk tema til en udklædningsfest i København? Eller fjerner en øget opmærksomhed på minoriteters rettigheder og majoriteters privilegier fokus fra det, politik først og fremmest bør handle om: fordelingen af samfundets goder? Risikerer tolerancen, som kritikerne hævder, i sin yderste form at ende som intolerance?

Vi mener jo ikke, at man skal slette Sokrates og Kant fra pensum Tara Skadegaard Thorsen, Front

Spørgsmålene er mange og komplicerede, og intet sted har debatten været så markant som på ideernes traditionelle kampplads: universiteterne.

Er det eksempelvis udtryk for racisme, når deltagere på et humanistisk grundkursus overvejende introduceres til hvide tænkere? Det mente i hvert fald en gruppe studerende på Reed College i Oregon, som i flere måneder saboterede forelæsningerne på kurset. Protesterne fik efterfølgende underviseren, Lucía Martínez Valdivia, til at advare mod tendensen, som hun i et indlæg i The Washington Post kaldte ekstremistisk.

Ifølge Valdivia og andre kritikere har identitetspolitiske strømninger betydet, at den frie udveksling af ord og tanker er kommet under pres fra et voksende mindretal af studerende, hvis tankekontrol og hidtil usete krav om hensyntagen er ødelæggende for både medstuderende og undervisere.

På den anden side hævder tilhængerne, at udviklingen er et tiltrængt opgør med et universitetsmiljø domineret af et verdenssyn formet i den hvide mands billede – et syn, som både er ekskluderende og utidssvarende i en virkelighed, hvor læreanstalterne i stigende grad rummer personer med forskellige baggrunde. Med andre ord en tiltrængt opmærksomhed på en diskrimination så indlejret, at alle dem, der ikke mærker den, er blevet blinde for den.

Uanset hvad, er identitetspolitikken nu også på vej ind på de danske universiteter, vurderer filosof og lektor i minoritetsstudier på Københavns Universitet Thomas Brudholm, som i de seneste år har beskæftiget sig med strømningen.

Fare for moralsk korstog

Det var eksempelvis med henvisning til identitetspolitiske argumenter, at studerende på Københavns Universitet tidligere i år fjernede plakater på campus, der reklamerede for en teaterforestilling med titlen ’White Nigger/Black Madonna’.

Ligeledes var det frygten for at krænke og ekskludere minoriteter, der i september fik repræsentanter for Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet til at indskærpe rammerne for udklædningsfester i forbindelse med studiestart.

Og når studenterorganisationen Front arbejder for læseplaner med færre hvide mænd, er det også som led i den identitetspolitiske kamp mod diskrimination på uddannelsesinstitutionerne.

Thomas Brudholms interesse for identitetspolitiske strømninger blev vakt for et par år siden, da flere udenlandske kolleger begyndte at berette om fænomenet, der betød et tiltagende ’besværligt klima’ for det akademiske arbejde og den akademiske frihed – både i forholdet de studerende imellem og mellem undervisere og studerende.

»Nogle af tendenserne i USA er det, man kunne kalde en terapeutisering af universitetsrummet, hvor man forventer og prøver at tilgodese studerendes sårbarhed på en måde, der kan komme i konflikt med et traditionelt ønske om universitetet som et sted, hvor man bliver et større, klogere og dybere menneske, der udsættes for svære tanker«, siger han.

»Men hvis man har en lang liste over potentielt krænkende ord, man hele tiden skal holde sig for øje, er det decideret skrækkeligt for den kritiske tænkning«.

Brudholm selv underviser blandt andet i folkedrab og hadforbrydelser, og der indgår ofte voldsomt materiale i hans undervisning. Derfor har han gennem længere tid taget debatten med de studerende om, hvilke hensyn det er rimeligt at tage, når de i undervisningen præsenteres for indhold, der kan opleves som ubehageligt.

At tage afsæt i en oplevet krænkelse betyder ikke, at personen automatisk har ret i, at vedkommende er blevet krænket Thomas Brudholm, lektor, KU

Ifølge Thomas Brudholm er det positivt, hvis tendensen betyder en øget bevidsthed om, hvad man siger, og hvordan man gør det. Men udvikler det sig til en altoverskyggende hypersensitivitet, tipper balancen, tilføjer han.

»De mere ekstreme og ideologisk motiverede safe space-aktivister fra nær og fjern er på en art moralsk korstog. De ser sig selv som frontkæmpere mod alle slags had og diskrimination, selv i nok så mikroskopiske og ubevidste former. Det slående og nogle gange skræmmende er, at de føler sig så berettigede, at de synes blinde for de krænkelser og overgreb, de selv begår i kampen mod uretten. Det er ikke helt forkert at mindes Nietzsches ord om, at den, der kæmper mod monstre, skal passe på ikke selv at blive et«.

Færre døde, hvide mænd, tak

En af de hjemlige identitetspolitiske slagmarker er læseplanerne på uddannelsesinstitutionerne. Blandt andet har studenterorganisationen Front i flere år arbejdet med antidiskrimination på uddannelsesinstitutionerne, »så eksklusion og diskrimination med viden som undskyldning ikke reproduceres«.

Det fortæller Front-medlem Tara Skadegaard Thorsen, der netop har afsluttet sit filosofistudium på KU.