Hella Joof: »Jeg spurgte engang nogle muslimske satirikere, om man kunne lave et billede af en pige i en burka, der står på en rist, så burkaen blæser op, og man kan se hendes hofteholder« Skal danske komikere være politisk korrekte eller gå over stregen? Vi har spurgt Hella Joof, Sanne Søndergaard, Sofie Hagen og Omar Marzouk, og deres svar er vidt forskellige.

Den er ikke til at overse i den danske debat. Identitetspolitikken har givet minoriteter en stemme, og den bruger de til at sige fra over for nogle af de krænkelser og stereotyper, der har præget vores fælles samtale i årtier. Og har præget komikken lige så længe.