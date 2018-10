Michael Bo: Som ung homo i 70'erne måtte jeg sniffe mig frem til en identitet helt uden rollemodeller I journalist Michael Bos formative år fandtes der ingen rollemodeller, repræsentation kalder vi det i dag, inden for det homoseksuelle, og så bliver man dygtig til at tolke, veje, spejle og pejle, skriver han i dette essay.

Jeg husker det ikke som arbejde, slet ikke som hårdt arbejde.

Det er den slags proces, der foregår inde i én selv, og som handler om at blive voksen. Det er ligesom vokseværk, bare indeni.

Det med som ungt menneske at finde ind i den personlighed, man en dag fuldt og helt vil indtage. Det der med at finde sig selv.

Da jeg voksede op, var der intet af det, man i dag – i identitetspolitikkens tidsalder – kalder for repræsentation. Ikke alene var hverken min far, bror, onkler, fætre eller andre mænd i det daglige homoseksuelle, som jeg kunne lære at træde i karakter i skyggen af. Ligegyldigt hvor jeg kiggede hen i Aarhus anno 1976 og teenårene igennem, i mine mest formative år, så jeg kun heteroseksuelle, som jeg bare vidste, at jeg ikke var én iblandt. De eneste spejlinger af virkeligheden, jeg så, var heteroseksuelle – heteronormative kalder vi det i dag. I dag har homoseksuelle ironisk nok aldrig selv været mere heteronormative med vielsesringe og sammenbragte børn og skilsmisser og pensionsordninger og Netflix og spisestel i vitrineskabe.

Verden har forandret sig, og et stædigt politisk pres har sikret, at jeg som homoseksuel mand altid er repræsenteret i mainstreamkulturen

Jeg husker, hvor vildt det var pludselig at være repræsenteret som homoseksuel mand i kulturen, i film, i bøger, på teatret der i slut-80’erne, hvor der bare grundigt gik hul på noget. Der var et par år, hvor alt handlede om det, om homoseksuelle. Som det lidt gør nu igen. Jeg husker, hvor nærmest fysisk pågående det føltes at kigge på og læse om nogen, der grundlæggende havde det ligesom mig med det seksuelle. Jeg husker også, at jeg hurtigt lærte at skelne mellem sex og køn, mellem akten og identiteten.

’Identiteten’ ... Måske var det første gang, jeg blev bevidst om det ord.

Jeg genså forleden den første af de der ’Dødbringende våben’-film. Det var som at komme hjem igen. Vi er her i 1987 kommet så langt op i historien, at en hvid og en sort mand kan være hinandens partnere i politikorpset uden problemer, og uden at det skal italesættes overhovedet. Men da de to i en skudveksling kommer til at ligge og rode oven på hinanden, farer Mel Gibsons karakter sammen, og det ryger ud af ham: »Hvad? Er du svans?«, altså virkelig med alle tegn på væmmelse.

Jeg kan slet ikke huske, at jeg tænkte noget om det for 31 år siden. Sådan var det jo. Det var normen i mainstreamkulturen, og jeg var ikke sart. Man var ikke sart, det nyttede ikke noget at være sart, for det var galimatias at forlange, at verden indrettede sig efter én. Da jeg genså filmen forleden, smilede jeg lidt. Ak ja, den film er rundet af sin tid. Homo-joken dukker op flere gange i løbet af filmen, så det var tydeligt et emne, der lå filmmagerne på sinde. Det er da sjovt. Og jeg har altid været tilhænger af, at folk, jeg er uenig med, åbent siger, hvad de mener, så jeg slipper for at rende rundt hele tiden og skulle lodde dybden af deres tabuundertrykte foragt.

Indtil homoernes indtog i mainstreamkulturen zigzaggede jeg mere og mere drevent gennem min tidlige ungdoms film, dens litteratur, kunst og teater med øjnene og ørerne på vid gab. Uden et fast pejle- og identifikationspunkt er der ingen grænser for, hvor man kan identificere og spejle sig henne. Og med hvem.

Den dag i dag ser jeg det som en styrke, en særlig pejlingsevne, der blev mig påtvunget. Kig til højre, og dér er et spejl! Kig til venstre, dér er et spejl! Det var ikke altid de mest indlysende steder, man fandt de spejle. Når jeg så ’Casablanca’, kunne jeg det ene øjeblik være Humphrey Bogart og det næste Ingrid Bergman. Han var nok trods alt sværest at identificere sig med, fordi han var så entydigt, nærmest kedsommeligt ciskønnet, som det hedder i dag, så tørvetrillende utvetydigt heteroseksuel.

Noget andet, jeg tydeligt kan huske fra de år, er, hvor markant det var, at en skuespiller som den engelske Rupert Everett stod frem og var homoseksuel. Fra da af spillede han kun homoseksuel, og heterokollegerne må have åndet lettet op: Pyh, nu kunne de bare pege hen mod Rupey og ikke selv risikere, at nogen spillede spørgsmålstegn ved deres maskulinitet.

Verden har forandret sig, og et stædigt politisk pres har sikret, at jeg som homoseksuel mand altid er repræsenteret i mainstreamkulturen, selv når det ærlig talt virker lidt akavet i konteksten af et specifikt stykke eller film. Jeg behøver aldrig at kigge langt, før jeg får øje på en anden homoseksuel mand i bøger, film, teatret, aviserne, reklamerne.