Francis Fukuyama: Identity. The demand for dignity and the politics of resentment. Farrar Straus and Giroux, 240 sider, 26 dollar.

Mestertænkeren Fukuyama i ny bog: Identitetspolitik, der bliver drevet for vidt, er en potentiel katastrofe for demokratiske samfund Den amerikanske politolog Francis Fukuyama er på banen med en bog, der stiller skarpt på de besværlige identiteter. Han giver venstrefløjen ret i, at identitetspolitik er vigtig, men frygter, at demokratiet går under, hvis identitetskampene undergraver samfundets mulighed for at handle på alles vegne.