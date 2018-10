I Malmø er han den berømte forfatter Fredrik. I København er hun Marisol

På Toga Bar i Indre København sidder et selskab og diskuterer. De har mødtes her i byen gennem 25 år, en forfatter, en kunstner, en gallerist, en komponist og en journalist. Fem svenske mænd.

Eller ikke helt. For en af dem er Fredrik Ekelund, som sidder for bordenden i sort pencilskirt, pink læbestift og en pageparyk. I dag er han Marisol M. En 64-årig kvinde på knap 2 meter.

Så herfra er han ’hun’.

Der står fadøl på det massive træbord. To pakker snus og et enkelt glas vin. Fra anlægget synger Tommy Seebach og Annette Heick duet. De fem venner taler om menneskers forhold til hunde, om teknologiens fordummende sideeffekter, om machokultur. Og om Fredrik Ekelunds nye bog, ’Q’, som beskriver tilblivelsen af Marisol M.

Bogen udkom på svensk i midten af september og gav anledning til røre. For Ekelund er et kendt navn i Sverige med 20 udgivelser bag sig, der blandt andet tæller en brevveksling med den norske forfatter Karl Ove Knausgård.

Men Marisol M var ikke kendt. Hendes eksistens kom som en overraskelse for den svenske offentlighed, og nyheden trak overskrifter i alle landets store medier.

Foto: Mads Nissen De har siddet her så ofte før, i den 25 år gamle diskussionsklub, hvor Göran Green, Marisol M, Conny Malmqvist, Peter Johansson og (udenfor billedet) Per-Axel Janzon skiftes til at pege på tendenser i tiden, de andre skal forholde sig til. I dag handler det mest om Marisol M.

»Jeg hedder ikke Fredrik«

To timer inden sammenkomsten på Toga sidder Marisol M i en solskinsplet på Regnbuepladsen i Københavns indre by. Med benene over kors og fødderne i sorte læderpumps drikker hun hvidvin og spiser cæsarsalat. Hun fortæller om offentliggørelsen af bogen og om de identitetspolitiske debatter, der fulgte.

Svenskernes modtagelse af Marisol M kom som en kæmpe overraskelse for hende. Fordi den var så massiv. Massiv, overstrømmende kærlighed.

»Jeg fik en følelse af, at samfundet har ændret sig på meget på kort tid. Det havde ikke været muligt at gøre det her for 15-20 år siden«, siger hun.

Blå bog Fredrik Ekelund og Marisol M Svensk forfatter. Har gennem mere end 30 års forfatterskab og 20 bogudgivelser skrevet om havnearbejde, fodbold, taxichauffører og nu sin egen tilværelse som transvestit. Har sat adskillige teaterstykker op og oversat en lang række bøger til svensk fra spansk, fransk, portugisisk og dansk. Opdagede i 2014, at han er transvestit. Siden august i år offentligt kendt, at han en del af tiden er Marisol M. Foto: Mads Nissen og Emelie Asplund

Serie Identitetspolitik Er identitetspolitik en tiltrængt politisk kamp for ligebehandling og -rettigheder? Eller er det udtryk for en tyndhudet krænkelseskultur, som kræver særrettigheder til mindretal på bekostning af fællesskabet? Holdningerne til identitetspolitikken, der i disse år vinder frem, er mildt sagt delte. Det sætter denne serie fokus på.

Eller for næsten 50 år siden. Da 17-årige Fredrik Ekelund og hans slæng kørte rundt i Malmøs gader i en Opel Rekord og spottede transvestitten Aniita. »Tage Tosa«, råbte de efter hende. Tossede Tage. For de så hende som en cirkuskarakter på linje med den cyklende bjørn og den skæggede dame. Det skriver Ekelund i bogen ’Q’.

»Jeg hedder ikke Tage, jeg hedder Aniita!«, råbte hun tilbage.

Mindet hjemsøger den svenske forfatter. For det er som et varsel.

»Jeg hedder ikke Fredrik«, konstaterer Ekelund selv. »Jeg hedder Marisol«.

Og sådan begynder fortællingen om Marisol M. Fredrik Ekelunds kvindelige jeg, som han i 2013 på en solrig aprildag i Stockholm stiftede bekendtskab med.

Han var i byen for at besøge sin far og spadserede forbi H&M på Drottninggatan. Her spottede han en mannequindukke med et let knæk i hoften. Et syn, som på et øjeblik gjorde det umuligt for ham at vende tilbage til tiden før.

»Det er hendes holdning, noget i den får lynet til at slå ned i mig«, skriver Ekelund.

Oplevelsen er så livsomvæltende, at han tager direkte hjem og fortæller sin kone, Alice, at han er transvestit. Derfra begynder en langsom optrevling af det liv, han har brugt seks årtier på at strikke sammen. Med ’Q’ har han skrevet fortællingen om, hvordan man bygger en ny identitet efter at have erkendt, at den skal rumme både en mand og en kvinde.

Marisol M sipper af vinen. Taler lavmælt og holder pause, da en bil triller rundt om torvet og gasser op.

Hun fortæller om det arbejde, der fulgte aprildagen i Stockholm for tre et halvt år siden. Selv om den svenske offentlighed har samlet sig i en omfavnelse af Ekelunds anden personlighed, har vejen til den værdighed, hvormed hun i dag bærer sin pageparyk, været lang.

Ægteskabet gik i stykker. Forholdet til hendes fem børn led under stærk skamfølelse. Livet som Marisol M var præget af mangel på selvtillid.

For hvordan lærer man at lægge makeup, hvis man ikke tør tale med nogen om det?

Temaet selvmord bliver rejst flere gange i ’Q’. Fordi virkeligheden i perioder er for hård at bære.

»Det er en lise at have den mulighed«, skriver Ekelund om det at tage livet af sig.

Hun tør ikke være Marisol M i Malmø, så hun tager til København og klæder om på hotelværelser, når hun kommer ind med toget. Begiver sig ud i natten, hvor hun prøver sin kvindelighed af. Går for første gang over Israels Plads i støvletter, en kæmpe sejr. Finder en forening for transvestitter i en forstadskælder og opsøger resonans der.

»Jeg går ned ad trappen, ind i en korridor, hører en let mumlen og opdager et rum, som ligner en skolekantine, hvor nogle og tyve transvestitter står med drinksglas i hænderne. Er jeg sådan en? Ja, det er jeg nok, tænker jeg og mærker både uro og lettelse, men ingen umiddelbar samhørighed«, skriver Ekelund.

Hun ender ved et bord med tre »blege, ældre transvestitter« og bliver grebet af nervøsitet. Ærgrer sig over, at hun ikke kan indlede en samtale, og mærker, hvordan maden bare vokser i munden:

»Hvad laver jeg egentlig her? slår det mig, og jeg vil pludselig bare herfra«.

L, G, B, T og Q er sekundært

Kampen for identiteters rettigheder har gjort det muligt for en berømt forfatter at springe ud som transvestit i offentligheden, mener Marisol M.

Men den har også skabt en række arbitrære opdelinger. Vi er begyndt at betragte en enkelt identitet som definerende for, hvem man er som menneske. Er man til sex med det samme køn, er man først og fremmest homoseksuel. Har man en anden farve hud end hvid, er man først og fremmest sin etnicitet. Og så videre.

Jeg søger kontakt med mennesker – uanset om det er kvinder eller mænd. Og så bliver det uinteressant, om den person er trans, cis, hetero eller bøsse

Men det er en misforståelse, siger hun. Det opdagede hun, da hun opsøgte andre transvestitter i København.

»Jeg tænkte, at jeg ville være sammen med dem, for vi var jo det samme. Nu tænker jeg, at selv om vi har en identitet til fælles, er den på en måde overfladisk. Jeg søger kontakt med mennesker – uanset om det er kvinder eller mænd. Og så bliver det uinteressant, om den person er trans, cis, hetero eller bøsse«, siger hun.

Derfor tjener det ikke noget nyttigt formål at være så fokuseret på de snævre identiteter.

»Hvis du er det, bygger du en Berlinmur rundt om din egen lille gruppe, fordi du mener, at jeres identitet er det vigtigste. Men sådan er det ikke. De menneskelige egenskaber i os alle er det vigtigste«.

Dermed ikke sagt, at den svenske forfatter vil afskrive identitetspolitikken som irrelevant. For de følelser af skyld og skam, Ekelund beskriver i forbindelse med Marisol M’s møde med verden, er fælles for mange transvestitter.

Foto: Emelie Asplund I København går Marisol M ofte fra banegården til Torvehallerne for at spise smørrebrød. Turen går gennem Ørstedsparken, hvor hun her er fotograferet i forbindelse med udgivelsen af bogen 'Q'.

I København går Marisol M ofte fra banegården til Torvehallerne for at spise smørrebrød. Turen går gennem Ørstedsparken, hvor hun her er fotograferet i forbindelse med udgivelsen af bogen 'Q'. Foto: Emelie Asplund

»Jeg tror, det skyldes, at det er så svært at acceptere sig selv. Man bor i sin lejlighed eller sit hus, og man vover sig ikke rigtig ud. Når man endelig gør det, er det ud på natten for at gå ind på en bar. Bare det at gå ind er så stort. Nogle tør ikke engang tale med nogen eller bestille en øl«, siger hun.

Det er anderledes for bøsserne i København. De er veletableret. De har pengene, barerne, og de er rigtig mange. De lesbiske ser man ikke lige så meget, men de holder sammen. Transvestitterne er alene.

Ekelund kalder transvestisme »en skole i total ensomhed«. Derfor er identitetspolitikken fortsat relevant. For med identitetspolitik taler vi om dem, der endnu oplever deres identitet som et tabu. Som endnu ikke tør tale højt om, hvem de er.

Selv har hun fundet den accept, hun søgte, i forstadskælderen. Hos andre transvestitter, men først og fremmest i nye bekendtskaber, for hvem hun helt naturligt er Marisol M.

Reaktionær identitetspolitik

Kun fra ganske få personer har hun mødt negative reaktioner. De har alle været unge mænd med indvandrerbaggrund. I ’Q’ beskriver hun situationer, hvor hun føler sig truet. Blandt andet da hun sidst i bogen har nærmet sig hustruen Alice igen, og de er i byen sammen i København:

»Vi ser frem til at møde ikke bare Hanne, men også Pernille og Helle, da en sort SUV pludselig svinger op foran os på fortovet. Alt går hurtigt. Nogen råber af mig fra bagsædet i bilen: Din fucking psykopat! Der er tre eller fire sorte fyre, og latteren, der følger, er skarp, hånlig«.

Marisol M ryster på hovedet, da samtalen falder på passagen.

»Her i byen har mine eneste dårlige oplevelser været med indvandrere. Ikke nogen etniske danskere. Det er forfærdeligt at sige det, men sådan har det været«, siger hun.

Hvorfor er det forfærdeligt at sige det?

Hun stopper op med gaflen hævet over sin salat.

»I Sverige er debatklimaet så ladet og forgiftet omkring de her spørgsmål. Hver gang du siger noget, uanset om det bunder i din egen erfaring, bliver du let mistænkeliggjort som sverigedemokrat eller en del af det ekstreme højre. Det er derfor, jeg siger, at det er forfærdeligt at sige det. Havde jeg været dansk, havde jeg bare sagt det«, siger hun.

Men i Sverige har hun mødt kritik for at skrive om at føle sig truet af indvandrere. Da hun var gæst i litteraturtalkshowet ’Babel’, konfronterede værten, Jessika Gedin, hende med passager i bogen som den om SUV’en.

»Du skriver om muslimske machoidealer«, sagde Gedin under interviewet.

»Det giver jo et sæt i mig, hver gang jeg læser sådan noget, fordi det lyder fordomsfuldt. Jeg tænker, at netop du, som er så udsat, burde føle solidaritet med andre udsatte grupper«.

»Jah. Men på gaden er det jo ikke altid sådan, at man føler solidaritet med nogen, der truer en, selv om man ved, at den person tilhører en minoritet«, svarede Marisol M og uddybede, hvorfor hun føler sig truet af unge indvandrere.

Hun ser stærke machokulturer i den arabiske verden, på Balkan og i dele af Latinamerika. For dem er transvestitter en trussel mod det maskuline ideal og bliver en stor provokation, mener hun.

Hvis man som nu i Sverige vil have offentlige koncerter, hvor jeg som trans må komme, men du ikke må komme, så er det reaktionært

I talkshowet følte hun, at hun måtte forsvare sine oplevelser. Den svenske debat om identitetspolitik kan være svær, synes hun. Hun ser den som afsporet.

»Identitetspolitikken var rigtig fin og god for minoriteterne, da den kom i de tidlige 1990’ere i Sverige. Den gav alle, som tilhører en minoritet, følelsen af at blive set og være til. Det er vigtigt«, siger hun.

Men efterhånden skal man undskylde for at sige noget negativt om en minoritet, selv hvis det bygger på specifikke erfaringer.

»Nu taler vi om separatistiske rum, hvor kun sorte eller gule må være. Det er jeg helt med på, hvis det betyder, at man som minoritet har egne organisationer, som mødes. Vi har et transtræf, hvor kun vi selv og ægtefæller får lov at komme. De begivenheder er vigtige, fordi vi finder en kraft i at mødes. Men hvis man som nu i Sverige vil have offentlige koncerter, hvor jeg som trans må komme, men du ikke må komme, så er det reaktionært«.

Hun mener, at identitetspolitikken efterhånden respekterer alle minoriteter uden at overveje, hvad de står for.

»Så kan man have salafister, som står for religiøs fanatisme, hvor kvinder ikke får lov at forlade hjemmet. Men hvorfor skal jeg respektere den minoritet? Det gør jeg ikke«.

Hendes stemmeleje er steget lidt fra ellers at være temmelig moderat. Hun ser sig ofte omkring, er opmærksom på omgivelserne og på sig selv. På at makeuppen og parykken sidder rigtigt.

Fredrik Ekelund ville nok have bestilt bøf og et glas rødvin, mener Marisol M. Han har skrevet bøger om havnearbejdere, fodboldkultur og taxachauffører. Hun er modsætningen. Ikke fordi kvinder skal være blidere, pointerer hun, men fordi hendes egen kvindelige person er det.

»Fredrik er mere konfronterende. Som Marisol vil jeg gerne gøre en forskel på andre måder. Med blødere midler«.

Den konstante skiften føles helt naturlig, fortæller hun. Men transidentiteten har krævet en rejse over grænser, sådan helt konkret. I bogen ’Q’ får vi fortællingen om en mand, der tager fra sin lejlighed i Malmø med strømpebukser, støvletter, sminke og paryk i tasken. Som står af på Hovedbanegården i København, for »her, lige her, begynder verden!«.

Han tjekker ind på at hotel og klæder sig om. Bukser af, kjole på. Falder ind i roen i sin kvindelige identitet og begiver sig ud i mørket for at udforske den.

»Malmø er en lukket by for mig som trans, en mandlig by, om du vil det. Mens København er den kvindelige by, frihedens by«, skriver Ekelund.