Blå bog

Nora Krug

Tysk-amerikansk illustrator og tegneserietegner født i 1977 i Karlsruhe. Bor og arbejder i dag i Brookyln, New York.



Har lavet illustrationer til store aviser og magasiner som New York Times, Boston Globe og Le Monde Diplomatique. Har tegnet og skrevet flere børnebøger og arbejdet som animator. Underviser i illustration på Parsons School of Design i New York,



’Belonging’ er samtidig udkommet i en tysk udgave under titlen ’Heimat: Ein deutsches Familienalbum’