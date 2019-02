Ny bog om avantgardens manifester er et skatkammer af vilde tekster

De tidlige europæiske avantgardegrupper udgav en lang række vilde manifester. De er præget af politisk radikalisme og en sproglig intensitet, som gør flere af dem til ren poesi. De kræver en helt ny verden, for der er intet af det gamle lort, der længere dur til noget. En ny bog samler for første gang alle teksterne på dansk.

De kaldte sig futurister, dadaister, surrealister – strålefolk og fremtidsmennesker, og de ville ændre verden med manifester fulde af overmod og kraft. De kom fra avantgardistiske kunstmiljøer rundt omkring i Europa og Rusland, og i første halvdel af det tyvende århundrede slyngede de heftige paroler mod det bestående samfund i en ubændig tro på, at kunst og liv kunne blive ét.

Mikkel Bolt (red.) Avantgardemanifester. Teksterne er oversat af Carsten Juhl, Morten Visby, Otto Jul Pedersen, Kasper Nefer Olsen, Harald Hartvig Jepsen. Klim, 480 sider, 350 kroner.

Den tidligste af de nye krigserklæringer mod den gamle orden blev skrevet af Filippo Tommaso Marinetti, lederen af de italienske futurister. Han anså en hurtig bil for at være større kunst end en antik græsk skulptur:

»En væddeløbsbil med motorhjelmen besmykket af kraftige rør lig slanger med eksplosiv vejrtrækning, et brølende automobil, der synes at køre som en maskingeværsalve, er smukkere end Nike fra Samotrake«, skrev han i Det Futuristiske Manifest, som blev trykt på forsiden af den franske avis Le Figaro i 1909.

I historiens mest berømte manifest, det kommunistiske, havde Karl Marx og Friedrich Engels ladet et spøgelse gå gennem Europa. Avantgardisterne levede i et nyt og hurtigt århundrede, hvor luftige gespenster måtte vige for teknologi og nye perspektiver:

»Mens jeg sad i flyvemaskinen, oven på benzintanken, med maven varmet af pilotens hoved, følte jeg den latterlige ørkesløshed ved den gamle syntaks, vi har arvet fra Homer. Et rasende behov for at frigøre ordene og hente dem ud af den latinske sætnings fængsel! Det var, hvad den hvirvlende propel fortalte mig, mens jeg fløj af sted to hundrede meter over Milanos mægtige skorstene«, som Marinetti skrev i 1912.

Grib det eller smadr det

Mikkel Bolts udvalg af manifester og tekster fra 1900-tallets europæiske avantgarder er et skatkammer af vilde tekster. Fælles for dem er radikalismen, intensiteten, den poetiske kraft. Alt skal gribes – eller smadres – i farten. Det gælder liv eller død, og et liv fra eller til betyder intet:

»Når man i en automobil drøner gennem hundredvis af forfølgende fjender, har man ikke tid til at være sentimental: Åh, vi kom vist til at køre en høne over«, skriver den russiske digter Majakovskij i ’Også noget kød til os’ fra 1914.

I England følger gruppen Vortex trop: »Hos os er intet Verboten. Der er én sandhed, os selv, og alt er tilladt«.

Antologien giver et fantastisk og længe savnet indblik på dansk i alle disse visionære, skøre, patetiske, dybsindige, sjove og rablende forståelser af verden. De fleste skribenter kom fra Italien, Frankrig, Schweiz, England, Tyskland og Rusland (Asger Jorn er også repræsenteret med par Cobra-tekster), og man kan virkelig mærke, at udfaldene mod autoriteterne er skrevet i en tid, hvor alt kunne ske – og skete. Før, under, mellem og efter verdenskrige. Som århundredet skrider frem, erstattes det ekstatiske med illusionsløs civilisationskritik.

De forskellige grupper agerede i periferien af det tyvende århundredes store politiske ideologier. De var del af den revolutionære tradition, men nogle af dem, de italienske futurister, havde dyrkelsen af det kraftfulde og stålsatte og hadet til det bestående til fælles med fascismen.

Futuristerne ville sprænge jeget i luften. Situationisterne ville bekæmpe fremmedgørelsen ved at skabe virkelighed ved hjælp af kunst. Surrealisterne var optaget af det fortrængte

Fælles for grupperingerne var i hvert fald i begyndelsen den indædte tro på, at man med provokerende paroler opstillet efter hinanden i et manifest kunne stille et ultimatum til samfundet som det måtte bøje sig for. »Et manifest kræver altid for meget. Avantgardens manifester er ofte en cocktail af fart. Larm, megalomani og bluff«, skriver Mikkel Bolt.

Futuristerne ville sprænge jeget i luften. Surrealisterne var optaget af det fortrængte. Situationisterne, som kom til efter Anden Verdenskrig, ville bekæmpe fremmedgørelse og opløsning ved at skabe virkelighed ved hjælp af kunst.

Hvis politik er fortsættelse af krigen med andre midler, så var surrealismen, der sammen med den russiske futurisme, skabte de mest markante kunstværker, en undersøgelse af psyken med andre midler. Kunstneriske først og fremmest. Herunder maleriet som man f..eks. ser det hos Salvador Dali, hvor smeltende ure ligger i et ørkenlandskab, og vor egen Wilhelm Freddie, som blev ’skandaløs’ og kontroversiel på grund af hans readymade ’Sex-paralyseappeal’, hvor en penis er malet på en kvindes kind. Det undertrykte skulle graves frem af sindet, surrealisterne mente, at fantasien var på nippet til at vinde sine rettigheder tilbage. »Hvis vores sinds dybder gemmer på kræfter, der er i stand til at dyrke overfladens kræfter eller dyrke dem sejrrigt, er der al mulig grund til at indfange dem først, for siden om nødvendigt at underlægge dem vor fornufts kontrol«.