Hvordan Kafkas uvurderlige arkiv endte i en kattedames lejlighed i Tel Aviv

Hoffe donerer dem aldrig, tværtimod sælger hun lidt ud af samlingen, der til mange forskeres frygt ligger ret usorteret spredt rundtomkring i bankbokse og i hendes Tel Aviv-lejlighed med masser af katte. Blandt det, hun sælger, er manuskriptet til ’Dommen’, som det tyske litteraturarkiv i Marbach køber for 1 million britiske pund.

Men nu går både Tyskland og staten Israel til angreb

Da Hoffe i 2007 dør i en alder af 101 år, er hun i forhandlinger med tyskerne om salg af resten af samlingen. Den idé sætter hendes død en stopper for, men hendes to døtre, Eva og Ruth, kræver samlingen som deres arv. Men nu går både Tyskland og staten Israel til angreb.

Begge lande hævder at have ret til arkivet, baseret på meget kreative udlægninger af både Brods sidste vilje og Kafkas oprindelse og betydning.

Juridisk akrobatik

Sagen kommer hele vejen til den israelske højesteret, der i 2016 beslutter, at arkivet skal gå til det israelske nationalbibliotek uden nogen form for erstatning eller kompensation til Hoffe-døtrene. Balint følger sagen sammen med en af døtrene – Eva, der siden er død – og formår at gengive den sælsomme sag både medrivende, og så man kan følge med.

Der kræver en del juridisk akrobatik at få Kafka, der hverken var udtalt zionist eller nogensinde besøgte Palæstina, gjort til en del af Israels arv, men det lykkes. De israelske dommere henviser både til Talmud og til mere generelle principper, og det er fascinerende at følge, hvordan Israel og dets højesteret grundlæggende anser staten som det retmæssige depot for al jødisk kultur.

En ret ekstrem holdning, som også er kommet til udtryk i en række andre sager. Nogle år før kom højesteretten f.eks. frem til, at Israel ikke behøvede levere et stort lån fra 1950’erne fra Wiens jødiske bibliotek – et lån, der udgjorde størstedelen af den østrigske samling – tilbage, fordi det, når alt kom til alt, jo sådan set hørte naturligt hjemme i Israel. I dommen henvises endda til Max Brods beslutning om ikke at brænde Kafkas dokumenter.

Er Kafka jødisk, tysk, tjekkisk - eller?

Så på den måde går det hele op i en sælsom højere enhed, og undervejs får Balint fortalt både Kafka og Brods historie samt om hele det årtier lange efterspil i Israel. Det er fascinerende og handler samtidig om, hvordan og hvem en længst afdød forfatter og hans værker egentlig tilhører.