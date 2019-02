True crime i dansk roman: Hvad fik to privilegerede mennesker fra den højere middelklasse til at ødelægge deres liv totalt?

Hentet i virkeligheden

Ægte forbrydelser i litteraturen





Truman Capote: Med koldt blod

Romanen er blevet en klassiker. Godt hjulpet af sin veninde, den legendariske forfatter Harper Lee, gravede Truman Capote sig ned i sagen om familien Clutters fire medlemmer, som i 1959 blev myrdet i deres eget hjem, en gård i staten Kansas i USA. To tidligere straffede havde hørt, at Clutter havde en stor sum kontanter liggende et sted i huset. Det havde Clutter ikke.

Emma Cline: Pigerne

Bogen gjorde Cline berømt på et øjeblik. I sin debutroman fortæller hun en historie, som har klare paralleller til skrækfortællingen om livstidsfangen Charles Manson. En 14-årig pige leder efter et ståsted, hun ikke finder i sin egen velhavende familie. Et møde med en gruppe fandenivoldske piger bringer hende til en gård, hvor en enkelt mand styrer alt og alle lige ud i katastrofen.

Norman Mailer: The Executioner’s Song

Mailer fortalte i bogen historien om vaneforbryderen Gary Gilmore, som i 1976 blev løsladt efter en længere fængselsdom. Forfatteren fortalte Gilmores korte, men hektiske historie, fra han kom ud i friheden igen, til han året efter er i fængsel for mord. Gilmore er blevet kendt som manden, der insisterede på at blive henrettet. Han blev henrettet ved skydning i 1977.

Lionel Shriver: Hvad med Kevin?

Kontroversielle Shriver har skrevet en roman om en 16-årig knægt, som er ualmindelig svær at holde af. Selv hans mor kan ikke lide ham. Kevins historie kan lægges ved siden af en række af de amerikanske skrækhistorier, hvor utilpassede teenagedrenge trækker våben på deres egen skole og dræber kammerater og ansatte for at blive noget, få en historie, blive berømte.

Emma Donoghue: Rum

Ifølge forfatteren kan man ikke sige, at ’Rum’ handler om den berømte Fritzl-sag fra Østrig, hvor en far lukker sin datter inde i kælderen, hvor han voldtager hende og lader hende føde en række børn. Men Donoghue medgiver, at ’Rum’ blev igangsat, da hun læste avisrapporter om Fritzl-datterens femårige søn, der i en alder af fem år blev sluppet ud i en verden, han ikke havde kendt indtil da.

Vis mere