Sara Stridsberg i essay om tilgivelse: »Det grumme er, at tiden er på gerningsmændenes side. Tiden er på de levendes side, de døde har ikke en chance mod de levende«

Et billede af min far i hans ungdom, hvor han ligger og sover i solen under et træ, en solstråle har fundet ham der, hvor han ligger og slumrer i en brun fløjlsjakke og lidt for store sko. Lad ham sove lidt endnu, lad de første solstråler varme hans ansigt som en humlebi i rimdækket græs, som man forsøger at vække ved at puste til den. Snart begynder livet. Det vil blive et svært liv. Allerede fra begyndelsen er så meget for sent. Og når jeg ser ham nu, i skrivende stund, ser jeg, at han blot udfører en bevægelse, som har været påbegyndt lang tid før ham, og som er nedarvet gennem generationer. Det, jeg skriver, har fået mig til at tænke på tilgivelsen.

