Dansk krimi om kvinders depression og manglende sexlyst er overlæsset med overflødig information og mærkværdige sprogblomster

Original og sympatisk medicinalkrimi hæmmes af et usikkert og lemfældigt sprog.

Du kan ikke sige andet, end at Helle Vincentz nye helt, antropologen og efterforskeren Sofie Munk, er et fint og interessant tiltag i danske krimiers kvindekatalog, hvor de fleste feminine protagonister enten er rappe journalister eller ansat hos politiet.

Ikke at Munk sådan livsstilsmæssigt adskiller sig fra sine jævnaldrende urbane medsøstre med hiv og sving, koketteri og kærester. Men hun optræder hos en forfatter, som altid solidt har researchet baggrund og forkundskaber for sine krimier med kompetence og kyndighed.

Helle Vincentz: Søster min. People’sPress, 368 kroner, 199 kr.

Du mærker, at der ligger viden og indsigt bag det meste i handlingen, som et solidt strikket bagtæppe. Som her i andet bind om Munk, ’Søster min’, den internationale og nationale medicinalverden, hvor der åbenbart til tider fuppes og svindles, skaltes og valtes med patienters sikkerhed og sundhed. Vor privatdetektiv bliver således kontaktet af en direktør i branchen, der har færten af en anonym medarbejder, som har sendt ulovlige ansøgninger til Lægemiddelstyrelsen.

Revolutionerende pille

Det drejer sig om en pille, der kan revolutionere behandlingen af kvinders depression og mangel på sexlyst. En medarbejder begår selvmord, og der falder flere lig ud af medicinskabet, mens plottet spreder sig ud. Med fare for liv og lemmer er Munk på sporet af en morder til de allersidste afslørende sider.

Vincentz har mange spøjse og skægge indfald, selv om beboere i Brumleby nok vil finde det søgt at blive kaldt for Østerbros Christiania

Men desværre er sporet (be)skrevet i et noget labilt sprog. Vincentz har mange spøjse og skægge indfald, selv om beboere i Brumleby nok vil finde det søgt at blive kaldt for Østerbros Christiania. Men der er jo nok lidt om snakken om dette boheme-borgelige bofællesskab.

Det var en mørk og stormfuld nat

Til gengæld har forfatteren hang til banale ’lyttonismer’, det-var-en-mørk-og-stormfuld-nat- kapitelbegyndelser. Samt overlæsse sine helsætninger med overflødige informationer. Ofte med mærkværdige sprogblomster. Et eksempel: »og så en pause, hvori Sofie mærkede den adrenalin, der havde bygget sig op under køreturen hertil, sive ud af kroppen«.

Et andet sted står der: »Sofie afholdt sig fra at udstøde det suk, der boppede op og ned mellem brystkasse og svælg, ligesom hun afholdt sig fra at sætte sig på den stol, han gestikulerede mod«.

Suk er en bevidst/ubevidst, men aktiv ind- og udånding, gestikulere mod en stol er uklart formuleret. Fra småtingsafdelingen, javist, men den er rimelig stor i bogen. Stilistisk bruges der konsekvent enten datidsformer i det narrative forløb og nutid i de dialogiske replikskifter.

Samme spændstige tempo som kun at bruge de første gear i en sportsvogn. Og det i en genre, som bogstaveligt og litterært har opfundet biljagten. Ærgerligt og synd for en krimi, som både er sympatisk i sit sigte og originalt i sit emne.