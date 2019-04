Faber og Pedersen: »Selvfølgelig har vi diskuteret. Jeg er da også gået sur i seng nogle gange, og så er det måske ikke lige den aften, vi har givet hinanden verdens største tungeslasker«

Bogen kort

Vinterland

En bombe springer på et julemarked i København og slår 19 mennesker ihjel. Politikommissær Signe Kristiansen får til at opgave at finde gerningsmanden eller -mændene, men alle spor ender blindt. Opklaringsarbejdet bliver ikke nemmere af, at hendes tidligere makker Martin Juncker, en af landets bedste efterforskere, efter en episode er blevet forflyttet til en lille flække på Sydøstsjælland. Her er han travlt optaget af lokale konflikter, indtil en opsigtsvækkende mordsag lander på hans bord. Og mon ikke de to handlingsspor på et tidspunkt krydser hinanden, og Juncker og Signe igen kommer til at arbejde sammen?

Tommy Vorm, der er forfatter og anmelder på Information, gæsteanmeldte bogen for Politiken, gav 4 hjerter og skrev:

»Sproget gnistrer, og personerne står skarpt anført af den hårdt pressede Juncker og ikke mindst Signe, der gør en frisk og interessant figur«.

