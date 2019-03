Fire hjerter: Debutkrimi om gymnasieelever fungerer bedst som ungdomsroman

Alt afhænger som bekendt af øjnene, der ser. Nej, ikke alt. Men meget. Og Anne Mette Kirks debutroman, ’Knust’, kræver, at man flytter blikket. Det kommer jeg tilbage til.

Boganmeldelse









Anne Mette Kirk: Knust. People’s Press. 320 sider. 199,95 kroner

Først en præsentation. Vi står her med endnu en ny dansk krimiforfatter. Og jeg skal love for, at der er kø ved netop den disk op til den årlige krimimesse i Fængslet i Horsens.

Krimien kører. Dels er det her, der er læsere. Dels er det her, der kan tjenes. Hvis der kan. Dels er det her, gedigent håndværk ubemærket af den gode smags dommere kan forvandle sig til rigtig kunst. Men det er også her, glemslens og ligegyldighedens hul er størst.

Så det kræver noget at skrive endnu en af slagsen. Både vovemod, drift og særlighed.

’Knust’ har i den grad driften i sig. Den vil sin historie med stor og næsten kærlighedsfuld omhu. Her er ingen skjulte hensigter. Bare en fortælling, der skal fortælles. Og det er velgørende. Jeg tror også, det er årsagen til, at man så ubesværet træder ind i bogens univers. Man føler sig ganske enkelt inviteret.

Og intet er mere det samme

Vi befinder os i og omkring Holte Gymnasium (som i virkeligheden vist for længst er nedlagt), hvor livet er så almindeligt, intrigerende, ondt, ømt og teenageagtigt som et hvilket som helst andet gymnasium.

Men allerede i første kapitel krakelerer det hele. Vores hovedperson, Mathilde, mister sin storebror, Jonathan, i en bilulykke. Og det sker, som den slags ofte gør, på en helt almindelig aften efter en fest i 2. g, hvor Mathilde kun tænker på, hvorfor Kresten ikke ville kysse.

Så står politiet uden for døren. Og intet er mere det samme.

Herfra rykker vi tre måneder frem. Mathilde har fået mistanke om, at noget ikke stemmer. Sagen er ellers afsluttet: 19-årige Jonathan havde alt for høj promille, da han kørte bilen. Han blev slynget ud gennem forruden og dræbt. Bilnøglerne var stjålet fra skolens afholdte lærer. To af de tre passagerer blev kvæstet for livstid.

Men ingen taler om det. Den skamferede Nikoline, hendes bedste veninde, er tavs. Phillip, der nu sidder i kørestol, er optaget af den strøm af pakker, han er begyndt at bestille på nettet, og som underligt nok altid skal afleveres hos naboen. Tanja, den sidste passager, var muligvis kæreste med Jonathan. Men også hun klapper i som en østers.

Mathilde må altså selv gøre arbejdet. Og da den unge politimand Marc får snuden i samme spor, kommer der skred i historien.

Læst sådan er ’Knust’ meget mere i slægt med en serie som ’Skam’ (opkvalificeret og opdateret) end med en klassekrimi om sjælens grumme afgrunde. Altså meget mere designet til den aldersgruppe, den rent faktisk skriver om

Romanen er bygget op over de otte dage i februar og marts, hvor alle brikker falder på plads. Og så langt, så godt.

Skyggeuniverset udebliver

Men der er et par hængepartier, som altid støder (ægger?) en pedantisk krimilæser. Jeg skal ikke røbe meget. Spændingen stiger nemlig klædeligt undervejs. Men mellem os: Er der ikke en retsmediciner, der tjekker, om Jonathan kan være fløjet ud gennem den forrude? Ser efter glasskår i kroppen, retninger for faldet og den slags. Uprofessionelt politiarbejde, i modsat fald.

Også på det psykiske plan savner jeg et spadestik mere. Tre måneder er jo ingen (som i ingen) tid efter sådan en traumatisk oplevelse.

Kan Mathilde virkelig arbejde så rationelt? Kan Phillip allerede være færdig med sin genoptræning, så kørestolen er ved at være »en integreret del af hans krop«?

Sagt på en anden måde: Der er ikke rigtig nogen verden på den anden side af den udadrettede og indbydende, men også uelektriske tekst. Ingen bagside, intet skyggeunivers. What you see is what you get.