Katolske præster brænder Harry Potter-bøger af ved ceremoni

Det kunne godt have været en aprilsnar.

Men flere udenlandske medier har kunnet fortælle om en lidt speciel ceremoni i Gdansk i den nordlige del af Polen.

Her valgte tre katolske præster at brænde flere bøger og genstande, som de mente var »forbundet med det okkulte og magiske«. Præsterne stammer fra den evangeliske gruppe SMS from Heaven, der blandt andet er kendt for at sende sms’er med kristne budskaber.

På deres facebookside lagde de en video op, hvor flere af J.K Rowlings berømte Harry Potter-bøger går op i flammer, ligesom der også er et eksemplar af Twilight-trilogien, en afrikansk maske og en Hello Kitty-paraply at finde i den brændende bunke. Præsterne skal have brændt genstandene efter bibelske formaninger mod at praktisere afgudsdyrkelsen, og de citerede flere passager fra Det Gamle Testamente under ceremonien.

Efterfølgende har afbrændingsceremonien mødt stor protest på de sociale medier, hvor flere sammenligner akten med den katolske inkvisition, der opsporede og dømte kættere gennem flere hundred år.

Det har fået en af de involverede præster til at fjerne videoen af afbrændingen og lægge en undskyldning op på SMS from Heavens’ facebookprofil.

»Det var uheldigt, at vi brændte både bøger og genstande«, skriver præsten Rafal Jaroszewiczi ifølge France 24 og understreger, at man ikke ønskede at være respektløs over for nogen social eller religiøs gruppe.

Jaroszewicz tilføjer dog, at han drømmer om den dag, hvor »det at dræbe ufødte børn vil udløse lige så meget forargelse, som de brændende bøger har gjort«.

Den polske biskop har ikke villet udtale sig i sagen.