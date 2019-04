Vinder af årets uhyggeligste udgivelse: Årets danske horrorudgivelse er spækket med klam kannibalisme, svamperus, talende fugle og heavy metal

Forfatter og litteraturanmelder her på Politiken Anne-Marie Vedsø Olesen er dette års modtager af prisen for årets danske horrorudgivelse for romanen ’Lucie’.

Overrækkelsen har netop fundet sted på Krimimessen i Horsens.

Blå bog Anne-Marie Vedsø Olesen (f. 1962) debuterede i 2000 med den prisbelønnede historiske roman ’Salernos sol’. Har siden udgivet flere bind om den egyptiske gud Seth, som udkom samlet under titlen ’Gudestorm’ (2012), samt renæssancetrilogien om Madeleine de Montdidier, der omfatter ’Dronningens dame’ (2013), ’Bastarden’ (2015) og ’Mordersken’ (2016). Bor på Vallø Slot.

Horrorromanen ’Lucie’ udkom i februar sidste år og handler om kvinden Lucie, der ikke kan dø. For tusind år siden steg Lucie fuldvoksen op af Trondheimsfjorden, i hendes årer flyder der vand i stedet for blod, og hun overmandes af en hunger efter levende menneskekød.

Da Lucie sammen med to venner tager på pilgrimsvandring til Trondheim, bliver ånderne urolige, og der begynder at ske eventyrlige ting omkring dem. De nordiske guder dukker op, de vilde fugle advarer om ragnarok, og de mystiske ånder afslører deres sande natur. Da Lucie og de to venner ankommer til Trondheim, har de politiet lige i hælene.

’Lucie’ blev tildelt 4 hjerter her i Politiken, og anmelder Liselotte Wiemer skrev følgende:

»Hun er ekstremudgaven af en bestemt kvindetype skabt af samme tid. Lad os bare kalde hende frygtelig.

Og det ligger lige til højrebenet at samlæse hende med hovedpersonen i Amalie Skrams roman af samme navn. Hvor Skrams kvinde dør af undertrykt seksualitet, er Olesens helt i sine drifters vold.

Hvor det kvindelige hos Skram var indfoldet som potentialitet og mulighed, er det i Olesens optik (130 år, en kvindefrigørelse og en postmoderne misantropi senere) blevet udfoldet til det absurde«.

Læs hele anmeldelsen her.

Siden 2012 har Dansk Horror Selskab uddelt prisen for årets danske horrorudgivelse på Krimimessen i Horsens, som finder sted i denne weekend.

Hvert år nominerer de danske forlag deres spidskandidater til prisen, der efterfølgende via afstemning bliver reduceret til fem titler, hvoriblandt juryen efterfølgende skal finde en vinder.

Kandidaterne bedømmes ud fra deres talent for at skabe uhygge, skræk og foruroligelse, samtidig med at sproget skal være fængende, underholdende og fastholde læseren.

Begrundelsen fra juryen lyder som følgende:

»Juryen finder, at ’Lucie’ er en imponerende flot og grundigt researchet fortælling, der fanger sin læser fra først til sidst. Anne-Marie Vedsø Olesen blander overtro, religion, nordiske myter og guder, kristendom, historie, rædsel og spænding til en skræmmende, syret og vild læseoplevelse om nutidens narcissisme og materialisme: et billede på horror, i en overført samfundsmæssig betydning, mens horror som genre udtrykker sig i vampyrbilledet på Lucie, der suger og mæsker sig i viden fra andre i jagten på selverkendelse og frigørelse. At forfatteren også blander det med klam kannibalisme, svamperus, talende fugle og heavy metal er kun et plus. ’Lucie’ er en velskrevet bog, der blæser på konventionerne og trækker genren i nye retninger, og for det modtager romanen prisen for årets danske horrorudgivelse«.