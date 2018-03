Dæmonisk horrorroman: Hovedpersonen er en gudesmuk udødelig kannibal på svampe Der bliver spillet på alle ånde-tangenter og bidt dybt i det menneskelige kød i Anne-Marie Vedsø Olesens seneste roman.

Spænd sikkerhedsselen. Bryd maskeringsforbuddet! For i Anne-Marie Vedsø Olesens næsten dæmonisk vellystige horrorroman ’Lucie’ springer brændende katedraler, skrigende ravne, magiske sværd, himmelske visioner og råt menneskekød direkte op i ansigtet. Det handler om hunger. Ubændig hunger. Og som læser bliver man mættet ud over enhver grænse.

Er det for meget?

Ja og nej – men aldrig midt imellem. For selv om romanen er en del for lang, bliver den hverken lunken eller forbeholden. Den har bare så meget, den vil.

Hun er gudesmuk, hun er udødelig, og hun er tom som et kar. Kun når hun spiser råt menneskekød, kan hun få en kortvarig følelse af mening

Lucie er den altædende hovedperson. Hun steg fuldvoksen op af Trondhjemsfjorden for 1.000 år siden med en slettet erindring og vand i sine årer.

Hun er gudesmuk, hun er udødelig, og hun er tom som et kar. Kun når hun spiser råt menneskekød, kan hun få en kortvarig følelse af mening. En lånesjæl, så at sige. Da ofrene desværre skal fortæres levende, er det ikke nogen helt delikat affære. Bare som advarsel.

Sådan starter det: Til en heavy metal-koncert møder Lucie den toptunede børsmægler Casper, der nu er i krise, fraskilt og adskilt fra sine to børn. Casper søger en forandring af sit liv. Og jeg skal love for, at han får det. Men først skal han omkring en opiumhule, hvor han får evnen til at se ind i fremtiden.

Sammen med den æggende Lucie drager Casper nu på en slags pilgrimsvandring til Nidaros-domkirken i Trondhjem. Ikke mindst tilskyndet af religionshistorikeren og ’fuglehviskeren’ Martin, det tredje hjul og hans bedste ven. Der er nemlig fundet et skrift om mordet på den hellige kong Olav, som kan vende op og ned på kampen mellem asatro og kristendom. Måske var Olav slet ikke så hellig endda?

På den lange vandring – og med hjælp fra røde fluesvampe – bliver den parallelle verden med jætter, faldne engle og selveste Midgårdsormen fra nu af mere og mere tætvævet. Og som i en klassisk forløsningshistorie viser det sig, at de tre får afgørende betydning for hinandens skæbne.

De dødelige ønsker at kunne knytte sig til andre. Den udøde at kunne slippe for enhver tilknytning og dø.

Åndeverdenen fylder meget, så meget, at det i romanens store midterparti går en del ud over fremdriften. Men til sidst prikkes der endelig hul på det hele, så vandårerne bogstaveligt sprøjter.

Mere vil jeg ikke sige. For er midterstykket trægt, er slutningen til gengæld så udsøgt spektakulær, at det tager pippet fra enhver skeptiker. Dobbelt-wow!

Og først her falder tingene på plads.

Er Lucie en slags falden engel i minefeltet mellem mening og tomhed, er hun nemlig også forfatterens talerør mod en (nu)tid, der selv er blevet alt for tom. »En klaustrofobisk narcissisme har lagt sig over verden«, sukker den dæmoniske, der ikke mere kan få ordentlig næring af vores sjæle.

Hvor det kvindelige hos Skram var indfoldet som potentialitet og mulighed, er det i Olesens optik (130 år, en kvindefrigørelse og en postmoderne misantropi senere) blevet udfoldet til det absurde

Men hun er mere end det.

Hun er ekstremudgaven af en bestemt kvindetype skabt af samme tid. Lad os bare kalde hende frygtelig. Og det ligger lige til højrebenet at samlæse hende med hovedpersonen i Amalie Skrams roman af samme navn. Hvor Skrams kvinde dør af undertrykt seksualitet, er Olesens helt i sine drifters vold. Hvor det kvindelige hos Skram var indfoldet som potentialitet og mulighed, er det i Olesens optik (130 år, en kvindefrigørelse og en postmoderne misantropi senere) blevet udfoldet til det absurde.

Læst sådan ligger forbandelsen både i begrænsningen og i det ubegrænsede. Forskellen er ens. Begge må dø. Indtil de falske ånder (der indbefatter alt trosliv) fordrives, og fornuften endelig tager over. Hvilket er vampyrforfatteren Anne-Marie Vedsø Olesens overraskende credo til sidst.

Spørgsmålet er bare, om lidenskaben jages ud med ånden og badevandet? Og så står vi der igen, som Trille vist sang.

