Romanaktuelle Anne-Marie Vedsø Olesen: »Folk plaprer op. Alle meninger er lige gyldige. Jeg har faktisk en form for åndelig kvalme over det«

»På nettet læste jeg debatfora, hvor unge delte deres oplevelser med at være på svampe, og de beskrev nogle virkelig udknaldede hallucinationer. Som læge ved jeg, at svampe og andre stoffer med hallucinogen virkning kan skabe en psykotisk tilstand, og man skal ikke tage sådan nogle stoffer. Men det bragte mig helt nye steder hen som forfatter at skrive, som om jeg eksperimenterede med svampe. Derudover bruger jeg også svampeoplevelser til langsomt at drage læserne med ind i et overnaturligt univers – for at forhindre, at læserne bare står af, når der er fantastiske hændelser«.

Anne-Marie Vedsø Olesen har det sådan med de bøger, hun skriver, at hun skal »have noget på hjerte, noget substantielt, noget eksistentielt«, som hun siger.

Da hun skrev sin forrige roman ’Mordersken’, var hun optaget af, at hun som kvinde kunne opbygge en fysisk styrke gennem træning. ’Mordersken’ handler om en kvinde, der kan slås og begå sig i en mandeverden. ’Lucie’ handler om et overnaturligt væsen, der finder ud af, at overtro og religion forplumrer menneskeheden. Dermed er hun nødt til at tage stilling til sin egen eksistens.

Lucie har oplevet middelalder, renæssance, religiøs fanatisme, fornuftens tidsalder og videnskaben, og det er i lyset af al den viden om fortiden, at hun om nutiden tænker: »Nutidens eksistenser virkede selvoptagede og udannede. En klaustrofobisk narcissisme havde lagt sig over verden, og selv om mine ofres følelsesliv stadig gav en rus, foragtede jeg ofte deres uvidenhed og manglende evne til at interessere sig for andet end sig selv«.

»Videnskaben var blevet ligegyldig, fakta erstattet af holdning, og alle holdninger var lige valide. Og for mig var det sidste strå af mening dermed forsvundet«, tænker Lucie videre, og de tanker er ikke fjerne fra hendes forfatters:

»Det er svært at forstå den tid, man selv lever i, og det kan være, at jeg tager grueligt fejl. Men jeg ser en umådelig narcissisme blomstre med alle de sociale medier, selfies, talentprogrammer og i det hele taget se mig, se mig, se mig. Og det er, som om den narcissisme indskrænker mennesket. Lucie taler et sted om, at de mennesker, hun spiser, er som Platons hulemennesker, der ikke kan se noget som helst uden for hulen. Folk plaprer op om det ene eller det andet uden at have et solidt, faktuelt fundament for at udtale sig. Alle meninger er lige gyldige. Jeg har faktisk en form for åndelig kvalme over det«.

Det er af hensyn til forlaget og for at optimere muligheden for at slå igennem som forfatter, at Anne-Marie Vedsø Olesen bruger Facebook, og hun har med vilje en mobiltelefon, der ikke kan gå på nettet.

»Jeg vil simpelthen ikke have det med allevegne«, siger hun om internettet, som om det er en stemme, der hele tiden kalder. Og det er måske det, det gør, det internet. For i stedet for bare at lade være med at gå på nettet har Anne-Marie Vedsø Olesen garderet sig mod fristelsen ved at installere programmer med internetfri pauser på sin computer.

På andre tidspunkter er internettet et fantastisk arbejdsredskab for hende. Tidligere har hun arbejdet med egyptisk mytologi i romanform. I ’Lucie’ lader hun nordiske guder myldre frem, som hun har brug for det, og kan ved hjælp af nettet nemt finde oplysninger.

Men hvorfor er nordisk mytologi interessant i dag?