En klassiker er blevet genudgivet: ’Doktor Zjivago’ er et middelmådigt stykke romanhåndværk

boganmeldelse









’Doktor Zjivago’ Af Boris Pasternak. Oversat fra russisk af Ivan Malinovksi. Gyldendal. 831 sider. 250 kroner.

Det siges, at Stalin havde et ømt punkt for Boris Pasternak.

I Sovjetunionens tidligste dage var det ellers farligt at være forfatter og ikke ualmindeligt, at man en dag pludselig blev hentet af det hemmelige politi, kørt væk og skudt i nakken, hvis man ikke skrev revolutionært nok. Og det gjorde den modernistisk sværmeriske digter Pasternak bestemt ikke. Men da arrestordren på Pasternak landede på Stalins bord, der i øvrigt selv skrev poesi, skulle diktatoren have kastet et blik ned på siderne og noteret i marginen: »Rør ikke denne skyboer«.

Der florerer også en historie om, at Stalin himself en sen aftentime ringede til Pasternak og spurgte ham, hvad han mente om en forfatterkollega, der netop var blevet arresteret. Forfatterens vævende og klogt påpasselige svar blev imidlertid diktatoren for kedeligt, så han smækkede hurtigt røret på.

Jeg må indrømme, at jeg under læsningen af Pasternaks kæmperoman ’Doktor Zjivago’ fra 1957 ofte har haft lyst til at gøre det samme. Det er nemlig ikke nogen særligt god bog, har jeg fundet ud af. Og den bliver ikke ligefrem bedre af at være knap 800 sider lang.

Romanen bliver ellers betragtet som en klassiker og udgør forlægget til den populære Hollywood-storfilm fra 1965 af samme navn. Det er vel også derfor, Gyldendal nu har valgt at genudgive Ivan Malinovskis gamle danske oversættelse fra 1958 i en ny og pæn paperbackversion. Et mesterværk er den omtalt som, en litterær bedrift.

Det passer bare ikke.

Det skrev anmelderne Om ’Doktor Zjivago’ »Endelig har vi den engelske version af ’Doktor Zjivago’, den store roman fra Rusland, der pludselig slog igennem i Europa sidste år og blev tema for en lidenskabelig diskussion blandt kritikere og læsere. Det er let at forudse, at Boris Pasternaks bog, en af de mest betydningsfulde i vores tid og en litterær begivenhed af første klasse, vil have en strålende fremtid«. Marc Slonim, New York Times Book Review, 7. september 1958 »Lad det straks være sagt, at Pasternak er noget langt finere end en halvpolitisk sensation (...) Nu er hans prosastil simpel og klar, uden jagt paa sproghimmelens mere uregerlige fugle. Tilbage er dog blevet, som det for mig mest eminente i bogen natursansningen og fornemmelsen for de døde tings sammenspil med menneskesituationerne. Vist er han mere æstetiker end Tolstoj. Man mærker, at hans sind for for mindst halvdelens vedkommende tilhører lyriken, naar han hensætter poetiske billeder især af skyer, himmellegemer og belysning, saa man synes, at her er sproget blevet nyopfundet. At oversætteren har reddet os disse perler er en bedrift for sig og fortjener den største respekt«. (...) Om Jurij og Laras forhold: »Naar man ser, hvad kærlighedsskildringer i Vesten er ved at udarte til, giver disse to personers sammensmeltning én ligefrem nyt haab baade for kunsten og menneskene. (...) Trods sit overmaal af tragedie og frustration efterlader den denne mærkelige opstemthed, som den bedste vin og den ægte kunst bader vore nerver i«. Jacob Paludan, Politiken 24. oktober 1958 Vis mere

Sløjt romanhåndværk

Det er egentlig ikke fortællingen som sådan, den er galt med.

Vi følger Jurij Zjivago, der vokser op som forældreløst plejebarn hos en velhavende familie i Moskva. Han bliver læge, har digterdrømme, gifter sig med plejefamiliens datter Tonja, men forelsker sig vildt og voldsomt i Lara. Pludselig kommer revolutionen, der kaster Rusland ud i hungersnød, brutal borgerkrig og et sovjetisk rædselsregime, og ad flere omgange bliver Jurij adskilt fra både sin kone og sin store kærlighed. Det hele ender naturligvis ganske tragisk, en vaskeægte russisk slutning.

Det handler om kærlighed, selvfølgelig, om at være splittet mellem modstridende følelser. Det er også en eksistentiel historie om, hvordan menneskers skæbner er filtret ind i hinanden som et gigantisk garnnøgle af livsbaner. Og så er det en typisk moderne fortælling om individets drømme over for fællesskabets tyngende krav. Potentielt set interessant nok.

Karaktererne forbliver imidlertid fuldstændig flade, og dialogen er mange steder pinagtigt stiliseret. Det kunne selvfølgelig godt være en bevidst pointe, noget med, at krigen og diktaturet gør mennesker til papfigurer, men helt ærligt, hør lige Laras ord, da hun og Jurij mod slutningen af romanen for en kort stund er genforenede:

»Júrotjka! Júrotjka! Hvor er du klog! Du ved alt, forstår alting. Júrotjka, du er min styrke, min tilflugt, mit faste punkt, Gud forlade mig min bespottelse. Åh, hvor er jeg lykkelig! Lad os rejse, lad os rejse, min egen«.

Det lyder som en parodi på noget fra en lægeroman.

Desuden virker plottet til tider umotiveret og svært at hitte rede i. Der er flere karakterer, som pludselig titter frem for derefter at forsvinde igen. Og så er romanen fyldt med endeløse beskrivelser af ligegyldigheder i stedet for få gode detaljer. Pasternak var først og fremmest digter, ikke prosaist, og det mærker man.

Det er ikke, fordi der ikke er gode passager hist og her. Og man kan godt, som flere kritikere igennem tiden har gjort, forsøge at undskylde romanens mærkværdige, altmodische form med, at det ikke er traditionel realisme, det her, men et impressionistisk eller ligefrem symbolistisk værk.

Men det ændrer bare ikke på, at ’Doktor Zjivago’ er et middelmådigt stykke romanhåndværk.