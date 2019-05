Her begynder livet! Roman om 1970'erne fremmaner ladede øjeblikke af flimrende lys og intensitet

FOR ABONNENTER

Jeg troede længe, at jeg havde regnet Klas Östergrens nye roman ud: at det var fortællingen om et ustadigt skandinavisk forår, der før eller siden gav efter og blev til den varmeste sommer i en 15-årig drengs liv. At det var fortællingen om Stockholm anno 1970, om de første skridt ind i et ny årti, hvor Beatles var old news og ’Yesterday’ de ulykkelige mødres soundtrack, hvor Vietnamkrigen syntes at ville vare for evigt, og hvor rig som fattig røg sig skæve.