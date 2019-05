Ny energisk roman om hjemmegående husfar: Den, der skifter ble og lever af sin kones penge, er ikke voksen

Jonas Hassen Khemiri har skrevet en underholdende roman om den hjemmegående husfar, hvis arabiske far synes, han er en vatpik, fordi han tager barselsorlov.

FOR ABONNENTER

Det er et originalt virkemiddel, Jonas Hassen Khemiri bruger til at fortælle sin energiske historie om familielivets udfordringer i en moderne svensk familie. Væk er alle personnavne. I stedet omtales alle personer via deres placering i familien og i deres forhold til deres eventuelle forældrestatus. Hovedperson er således »sønnen, som er en far«.