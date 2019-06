Efterspil i Moskva

Pasternak-affæren

Boris Pasternak (1890-1960) fik i 1957 smuglet sit afviste manuskript til ’Doktor Zjivago’ ud af Sovjetunionen.

Romanen udkom på italiensk 15. november 1957, og CIA fik udsendt en piratudgave på russisk i Belgien 1958.

Under pres fra myndighederne afviste Pasternak i oktober 1958 at modtage Nobelprisen i Litteratur og offentliggjorde november en undskyldning for sagen i Pravda.

Den italienske forlæggerGiangiacomo Feltrenelli organiserede sammen med Pasternaks nærmeste medarbejder og elskerinde, Olga Ivinskaja (1912-95), et smuglernetværk for at få de udenlandske honorarer ind i Sovjet.

Efter Pasternaks død anholdtes Olga Ivinskaja af KGB og fik en dom på otte år i arbejdslejr.

