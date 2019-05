Kulturprofilen ribbet: Kongen sender Det Svenske Akademis onde ånd helt ud i kulden

FOR ABONNENTER

Kulturprofilen Jean-Claude Arnault har pralet med, at han var det 19. medlem af Det Svenske Akademi. Nu er han ribbet for enhver ære, der måtte knyttes til hans navn. Ikke alene er han ved to instanser blevet dømt for to tilfælde af voldtægt, selv om han har erklæret sig uskyldig. Nu har den svenske højesteret afvist hans forsøg på at få sagen prøvet ved højeste instans. Dommen på 2 1/2 års fængsel til den 72-årige franskmand står ved magt.