Uomgængeligt værk findes endelig på dansk: Thomas Mann hylder krigen i berygtet tekstsamling

Vi taler måske her om et af de mørkeste, mest omdiskuterede kapitler i hele den tyske litteratur: I 1914, før det første skud overhovedet er blevet affyret, udsender Thomas Mann et 14 sider langt essay med titlen ’Gedanken im Kriege’ (Tanker under krig), hvori han fejrer udbruddet af Første Verdenskrig som en »befrielse« og en »rensning«.