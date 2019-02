På litterær rejse til Venedig: Rejser man med Thomas Mann, er byen en sump, hvor hver gondol ligner en kiste

Venedig er to vidt forskellige byer. Den lysende, vandbårne by og gydernes dunkle. På den ene side den by, Joseph Brodsky skriver om i essayet ’Vandmærke’, hvor vandets kniplinger spejles af facaderne, og hele bybilledet kan læses som et partitur til et opløftende stykke musik. På den anden side den by, Thomas Mann skriver om i ’Døden i Venedig’, hvor den tykke tyfuståge gør det endnu sværere at finde vej i de små labyrintiske gyder, og de sorte gondoler med deres røde plysflor ligner kister.

Jeg har været i Venedig tre gange. Én gang med Thomas Mann i kufferten, én gang med Brodsky, én gang med begge. Én gang i dødens by, én gang i skønhedens, én gang i dødens og skønhedens by.

Sumpen og pragten

Når man er i Venedig med Thomas Mann, kan man ikke se byens farvepragt – facadernes farver, Tizians farver, Tintorettos farver, glasperlernes, marmorpapirets, lædervarernes farver – uden at tænke på Aschenbachs kulørte sminke. I ’Døden i Venedig’ hengiver den aldrende forfatter Gustav Aschenbach sig til sin lidenskab for den gudesmukke, unge Tadzio og dør på stranden til synet af sin unge gud, mens feberens sved får hans latterlige sminke til at krakelere.

Man kan heller ikke se en gondol, uden at den ligner en kiste, og under enhver gondolierehat spejder man efter den »brutale fysiognomi«, som Aschenbach finder hos sin uhyggelige færgemand, der selv bestemmer destinationen og besvarer hans spørgsmål om turens pris med et skæbnesvangert: »De kommer til at betale«.

I Thomas Manns Venedig er sumpnaturen hele tiden nærværende og ser ud til hvert øjeblik at kunne invadere og erodere den pragt af sten på pæle, hvormed menneskene forsøger at holde den nede og tilbage

Krejlernes by, kræmmernes by, turistfældernes by. I Thomas Manns Venedig er sumpnaturen hele tiden nærværende og ser ud til hvert øjeblik at kunne invadere og erodere den pragt af sten på pæle, hvormed menneskene forsøger at holde den nede og tilbage. Byen bliver indbegrebet af en kolossal og forgæves menneskelig anstrengelse for at besejre opløsningens kræfter med æstetisk formgivning.

Når man er i Venedig med Brodsky, sejrer skønheden. For Brodsky er byen en udveksling mellem havet og facaderne, tiden og skønheden. Havet er tiden, der slikker facaderne om fødderne, men facaderne svarer igen »med det eneste, som tiden ikke ejer, nemlig skønhed«.

Gondolerne sammenlignes med snabelsko, gyderne sammenlignes med ål, og den vejvisende venetianers duvende håndbevægelser siges at angive formen af en fisk

Brodskys ’Vandmærke’ er fuld af synsindtryk, der gennem skønne metaforer skrives stærkt frem for læserens indre øje. Om duerne på Markuspladsen hedder det, at de foretager vanvittige træk på campoens skakbræt. Om det vinterlige morgenlys hedder det, at det klimprer med sine lange stråler hen over kolonnader og facader som en skoledreng, der lader en stok løbe hen over et parkstakit. Om den, der vandrer i Venedig, hedder det, at hans krop er en undervandsbåd, der kun har til formål at bære øjets periskop. Gondolerne sammenlignes med snabelsko, gyderne sammenlignes med ål, og den vejvisende venetianers duvende håndbevægelser siges at angive formen af en fisk.