Tag på klimavenlig rejse med Jules Verne ned i verdenshavet

I en kæmpeannonce forleden lokkede det norske Hurtigruten med et nyt koncept: sejltur i Arktis. »Gå i land, hvor kun få har været før dig … udforsk Jordens koldeste, reneste og mindst besøgte kontinent … verdens sidste uberørte vildmark … kom tæt på dyrelivet, fx pingviner, sæler og hvaler«.

LITTERÆR REJSE Som at være der selv Vi må hverken flyve eller netflixe – særlige meget – af hensyn til klimaet. Til gengæld kan vi rejse helt CO 2 -neutralt i litteraturen. Politikens anmeldere viser vej til kendte, smukke og glemte steder.

Sydpolsisen er altså så nedsmeltet, at man kan tage på krydstogt derned (pris: 49.000 kr.). Jamen, tænkte jeg, hvorfor i himlens navn skal rige folk nu ud at gå tur med pingvinerne? Det er sygt overmod – hybris, som grækerne sagde.

Og for nylig meldtes fra Hawaii, at svømmende og snorklende turister hvert år forurener havet omkring øerne med 6.000 tons solcreme, hvis giftige kemikalier sammen med pesticider opløser koralrevene.

De absurde nyheder sendte mig tilbage til Jules Vernes ’En verdensomsejling under havet’, for romanens kaptajn Nemo på ubåden ’Nautilus’ ville hade turistindustriens rovdrift.

Havdybets mysterier

Jules Vernes forlægger ønskede ’ingeniørpoesi’, eventyr bygget på facts, og Verne, der vidste alt om teknologi og naturvidenskab, blev tidens førende skrivebordslangfarer og science fiction-pioner. Fra 1863 gik det slag i slag: ’Fem uger i ballon’, ’Rejse til jordens indre’, ’Rejsen til månen’, ’Kaptajn Hatteras’ eventyr på Nordpolen’ og så ’En verdensomsejling under havet’ i 1870.

Romanen foregår 1867-68 og begynder med, at søfolk har set en selvlysende kæmpehval. Professor Aronnax fra Paris’ naturhistoriske museum sejler ud med to hjælpere for at opklare mysteriet, og i Stillehavet bliver deres skib vædret af ’hvalen’, der viser sig at være en kæmpeubåd. De bliver fanger hos den sære kaptajn Nemo og må ufrivilligt følge med på hans togt – ni måneder gennem alle syv have, 20.000 sømil, dvs. 80.000 km.

Romanens indre univers er det 70 meter lange ’ståluhyre’, der på elkraft kan sejle i eksprestogsfart og klare trykket på 16.000 meters dybde. Et neddykket luksushus med bibliotek, kunstgalleri og orgel, hvor alt til dagligbrug udvindes af havet, fra skildpaddebøffer og sælpelse til algetobak, blæksprutteblæk og papir af bændeltang.

Romanens ydre univers er havdybet med dets mysterier, som professor Aronnax følger gennem ubådens panoramaruder. Man møder hele havets fauna og flora – fra delfiner og kaskelotter, søulke og azurblå fisk til søheste som skakbrikker, bløddyr og orgelkoraller. Men også kæmperokker og kæmpeblæksprutter, tigerhajer med 11 tandrækker og krebs så store som krigsmaskiner.

Som selv at blive kvalt

Kaptajn Nemo inviterer sine måbende gæster på undervandsvandringer – iført dykkerdragt, iltbeholder og luftgevær – i Stillehavets tangskove, koral- og perleriger, de kommer i nærkamp med kæmpe-vandedderkopper, og de oplever oceanets hemmeligheder: havbundens lighus af skibsvrag og druknede søfolk.

’Nautilus’ borer sin egen vej gennem ’den arabiske tunnel’ under Suez-tangen, besøger i Atlanterhavet det sunkne Atlantis, beser Sargasso-havet nedefra og oplever hvalroskoncert. Så vover ubåden at gennembryde isbarrieren til Sydpolen, hvor kaptajn Nemo planter sit flag. Overmodet straffes med, at de fryser fast i ismasserne og først i sidste sekund får brækket sig fri. De seks døgn i klemme på 400 meters dybde, mens ilten svinder, føles næsten, som om man selv er ved at blive kvalt.