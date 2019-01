Litterær rejse: Tag med H. C. Andersen på klimavenlig rejse til Italien

At H.C. Andersens ’Improvisatoren’ både er en rejseroman og alligevel slet ikke er det – eller måske snarere er en kamufleret rejsebeskrivelse – oplevede jeg som en del af romanens genialitet, da jeg læste den.

Andersen skrev romanen efter sin store europarejse i 1833-34, og mens der ingen tvivl er om, at han så lyset i Italien og skriver sublimt om det – om Rom, Napoli, Pompei, Firenze og Venedig – elsker jeg mindst lige så meget romanen for dens skuffede observationer. Sådan her lyder det for eksempel, da hovedpersonen Antonio ankommer til Venedig, hvor han ser en død svane, og vandet heller ikke rigtig er blåt nok:

»Meer og meer nærmede vi os Byen, jeg kunde alt over Lagunerne skjelne de enkelte Bygninger, men de havde guulgraa Mure, ikke gamle, ikke ny, syntes ikke venlige; Marcustaarnet havde jeg ogsaa tænkt mig høiere. Vi seilede ind mellem Fastlandet og Lagunerne, der, som en krum Jordvold, greb ud i Havet. Hvor Alt var fladt, Kysten syntes neppe en Tomme høiere, end Vandspeilet. Nogle fattige Huse kaldte de en By, hist og her stod en Busk, ellers slet intet uden det flade Land«.

Man kan også bare slå op et tilfældigt sted i romanen og finde eksempler på 28-årige Andersens svimlende skrift: »Havet syntes en feed, blaa Olie, vi stak Haanden ned i det, og den syntes blaa som det. Skyggen paa Vandet, Baaden kastede, var det reneste Sortblaa, Aarens Skygge en bevægelig Slange i alle Nuancer af blaat«.

Rejsen som poetik

’Improvisatoren’ er et genreforvirret værk: dannelsesroman, kunstnerroman og rejseroman. Melodramatisk love story og naturlyrik. Romantisk, men også på sporet af noget moderne. Det er rejsen som poetik; romanens konflikter har med stederne og sproget at gøre, med evnen til at erfare og beskrive verden. Den handler om at rejse ud og bruge sine øjne, hvilket også er en forudsætning for kunstneren – for Antonio, der lever af at være improvisator – en slags digter, der optræder med spontant at sætte ord på forskellige fænomener foran et publikum.

Men mest af alt er ’Improvisatoren’ måske også bare en kærlighedserklæring til Italien

Antonio skal lære at ’se’ for at blive kunstner, og det lærer han af den danske maler Federigo. Hans improvisationskunst skaber et metaspor i romanen, der også handler om Andersens egen spontant sansende skrivestil:

»Det første Æmne for min Sang blev hverken meer eller mindre end Spekhøkerens Boutik lige over for, hvor vi boede. Tidligt havde min Phantasie svævet mellem de forunderlige Samsætninger af hans Varer, der selv tiltrak sig den Fremmedes blik. Mellem smukke Laurbærguirlander hang de hvide Bøffeloste, som store Strudsæg; Lysene, omvundne med Guldpapir, dannede Orgeler, og Pølserne var opreiste som Colonner, der bare en Parmesanost, skinnende, som det gule Rav. Naar nu om aftenen det Hele var oplyst og den røde Glaslampe brændte for Madonnabilledet paa Væggen mellem Pølser og Presciutto, syntes jeg at see ind i en heel Trylleverden«.

Hvad er virkeligt?

Det at kunne se er også forbundet med noget farligt og dæmonisk – Antonio mister grebet om virkeligheden, fordi han sanser så stærkt, at han ikke ved, hvad der er virkeligt; jo stærkere han oplever virkeligheden, jo mere mister han virkelighedsfornemmelsen, kan det lade til. Et sted oplever han noget mystisk i en grotte: »Mine Klæder var blaa Luer, mine Hænder skinnede som Sølv, og dog følte jeg, at de vare legemlige. Mine Tanker anstrængte sig: hørte jeg Døden eller Livet til?«.