Forbudt forfatter bruger sin pen som en skovl, der undergraver almindelige opfattelser af køn og kvindelighed

Da jeg for flere år siden skrev til den iranske forfatter Shahrnush Parsipur og fortalte, at jeg var ved at oversætte hendes nu mest kendte roman, ’Kvinder uden mænd’, sendte hun mig i begejstring et dokument med et andet af sine værker, science fiction-romanen ’Shiva’, som kun findes på persisk, hvis den overhovedet er til at opdrive. På den første side beskriver jegfortælleren vanskelighederne ved at skrive skønlitteratur under omfattende censur og sammenligner det med at spænde en jetmotor for en hestevogn. Hvad den sammenligning også er et billede på, kommer jeg tilbage til.