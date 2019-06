6 hjerter: Hun er digter, mor, kriger, sort og lesbisk - og hun skriver bydende nødvendige digte

FOR ABONNENTER

Når digteren vender sig fra sine tilhørere for at påkalde en, som ikke er til stede, kaldes det en apostrofe. Mens jeg læste Audre Lordes digte, tænkte jeg på den ærkepoetiske og ofte længselsfulde figur, som apostrofen er, for næsten hvert eneste digt i ’Der er ingen ærlige digte om døde kvinder’ påkalder eller henvender sig til nogen, som ikke er der.