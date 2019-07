Vi har brug for en ny naturforståelse: Muldvarpefængeren har skrevet en skøn bog, der kan gå hen og ændre dit liv

Tendens

4 gode bøger om det nye forhold mellem menneske og natur

1 Dave Goulson: Humlen ved det hele. Don Max.

Biologen og økologen Dave Goulson er formand for en organisation, der kæmper for at give humlebierne en ny chance. Goulson skriver varmt og medrivende om sine elskede humlebier med udgangspunkt i sit lille vildtvoksende landsted i Frankrig og sin britiske baggrund. Her får man nogle gode forklaringer på insekternes svundne liv. Da det isolerede Storbritannien under Anden Verdenskrig skulle blive selvforsynende i en fart, voksede det opdyrkede areal i årene 1939-45 med 80 procent. Samtidig opfandt man andetsteds ddt. Storlandbrug med kæmpemarker, monokultur og sprøjtemidler har været dagsordenen siden krigen. I den tid er 98 procent af alle høenge forsvundet i Storbritannien. Og dermed habitat. Men grundtonen i ’Humlen ved det hele’ er klog hygge på den engelske måde.

2 Peter Wohlleben: Træernes hemmelige liv. People’s Press.

At skoven er Jordens lunger, er en gammel sandhed, men at træerne også er levende væsner på en mere genkendelig måde, er et af de vigtige paradigmeskift i det nye forhold mellem menneske og natur. Det går ikke længere kun at betragte træ som råstof. Ny viden handler om træernes kommunikation, og deres udveksling af næringsstoffer med hinanden og andre arter peger på et omsorgsgen og antyder, at træerne kan være i besiddelse af en form for følelsesliv. ’The Secret Life of Plants’ er ved at blive mainstream, og det kan få nogle til at tænke ’disneyficering’ og ’Ringenes Herre’, mens det for andre lyder som logik for burhøns. Også i skønlitteraturen er træerne ved at få en ny hovedrolle, f.eks. i Richard Powers’ ’The Overstory’.

3 James Rebanks: The Shepherd’s Life. Penguin.

Det nye forhold mellem menneske og natur er på mange måde en genopdagelse, man ikke behøver rejse dybt ind i Amazonas for at støde på. 16 millioner turister besøger hvert år det vilde og naturskønne Lake District i det nordvestlige England, hvor 40.000 oprindelige indbyggere godt kan føle sig lidt overrendt. Området har, siden Wordsworth priste det i 1820’erne, været naturromantisk modstykke til den industrialisering, som blev født 100 km længere sydpå. I tusindvis af år er områdets vilde natur blevet formet af fårehyrderne og deres flokke. En af dem er James Rebanks, som skriver nøgternt og fængende om sin families ældgamle fårhold til naturen og husdyrene. I skolen fik han at vide, at han med sit gode hoved hellere skulle drive det til noget. Han troede, de var tossede. Han skulle jo vogte får. Så det har han gjort. Men heldigvis også skrevet øjenåbnende godt om det.

4 Charles Foster: Mit liv som dyr. Gyldendal.

Vildmanden blandt fortalerne for et nyt forhold til naturen er Charles Foster. Han er manden, der kan få mere sindige naturister helt op i det røde felt. Foster er professor i medicinsk lov og etik på Cambridge, dyrlæge med akupunktur for dyr som speciale og forfatter. Han gør brug af det hele i ’Mit liv som dyr’. Her er tesen, at man er nødt til at prøve at leve som et dyr, hvis man virkelig vil vide, hvad man taler om. Så Charles Foster graver sig ned som en grævling på en bakkeskråning i Wales, prøver at leve som en byræv, en odder, en mursejler og en kronhjort for at »komme så tæt på grænsen som muligt og kigge ud over den med alle tilgængelige redskaber«. Og sanser, må man nok tilføje. Det er groft underholdende, vildt interessant – og bare sådan ret vildt i det hele taget.









