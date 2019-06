Milliardær rystede Norge. Nu er han gået ind i Sverige. Hvad er næste stop ...?

Hotelmilliardæren Petter Stordalen er god for et par milliarder. Han har investeret 100 millioner i den norske bogbranche. I Sverige har han købt op og hvervet nogle af branchens bedste hoveder til et nyt forlag, og han er stadig åben for nye opkøb.