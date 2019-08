Det var året, hvor der var VM i fodbold, og Kim Larsen og prins Henrik døde: Kim Skotte skrev sig gennem 2018. Et nyt digt. Hver dag

Hvordan ser et år ud, hvis man omsætter det til haiku? Politikens Kim Skotte besluttede sig for at fange nuet i strakt galop og skrive om sit 2018 i haikuform. 365 digte, tre linjer om dagen i et år. Samlingen ’365 - et år i haiku’ er netop udkommet, og Kim Skotte skriver her om bogens tilblivelse.