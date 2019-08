Marvel forbyder Pulitzerpris-vindende forfatter at kritisere Trump

Den Pulitzerpris-vindende tegneserieskaber og forfatter Art Spiegelman var blevet bedt om at skrive introduktionen til en nyudgivelse af tegneseriesamlingen ’Marvel: The Golden Age 1939-1949’.

Man kommer dog ikke til at kunne læse hans bidrag, hvis man bladrer gennem samlingen. For i sit essay beskriver Spiegelman USA’s præsident, Donald Trump, som en ny form for superskurk, og det faldt ikke i god jord hos Marvel Entertainment og udgiverne Folio Society.

Derfor har de bedt Spiegelman fjerne kritikken, da de ellers ikke vil trykke introduktionen, fordi de »ikke vil blande sig i politik«. Denne censur har fået Spiegelman til at trække sit bidrag tilbage, skriver The Guardian.

I dag er Captain Americas største skurk, The Red Skull, vækket til live i fjernsynet som et orange kranium, der hjemsøger USA Art Spiegelman

I sin introduktion til ’Marvel: The Golden Age 1939-1949’ beskriver Spiegelman Donald Trump som ’The Orange Skull’, og han drager dermed en direkte parallel mellem Trump og superhelten Captain Americas største fjende, The Red Skull.

»I vores verden i dag er Captain Americas største skurk, The Red Skull, vækket til live i fjernsynet som et orange kranie, der hjemsøger USA«, skriver Art Spiegelman i sin introduktion.

Det er den formulering, Folio Society og Marvel ville have fjernet fra introduktionen.

Motivet bag?

Medlemmer af Marvel Entertainments topledelse er angiveligt nogle af Trumps nærmeste venner og har støttet flere af præsidentens kampagner med bemærkelsesværdigt store beløb. Ifølge Art Spiegelman har formanden for Marvel Entertainment, Isaac Perlmutter, i mange år haft et nært venskab med Donald Trump, og han har ofte møder med præsidenten.

Det er derfor, Spiegelman har reageret så drastisk:

»Jeg ser ikke mig selv som særlig politisk anlagt sammenlignet med andre, men da jeg blev bedt om at fjerne en relativt lille reference om et orange kranium, fandt jeg ud af, at det måske var uansvarligt at ’lege’ med de store eksistentielle trusler, vi står over for lige nu. Derfor har jeg trukket min introduktion tilbage«, siger Art Spiegelman til The Guardian.

Foruden at kritisere USA’s præsident sammenligner den prisvindende tegneserieskaber verdenssituationen i dag med fascismens fremmarch i 1930’erne.

Art Spiegelman er især kendt for at have skabt den prisvindende tegneserie ’Maus’, hvori han beskriver jødernes kamp for at overleve nazisternes forfølgelse under Anden Verdenskrig. Spiegelman mener, at den samme politiske følelse kan findes i nutidens USA.