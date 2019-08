Bestsellerforfatters arvinger har opsagt stor bogkontrakt: Vil udgive fremtidige Lisbeth Salander-bøger på nyt forlag

Tre romaner har den svenske forfatter David Lagercrantz skrevet i den berømte Millenniumserie, som forfatteren Stieg Larsson påbegyndte, før han døde i 2004. Den seneste, ’Hende der må dø’, bliver hans sidste i serien, har han selv slået fast. Og forlaget Norstedts har tøvet med at bede en ny forfatter lege videre i den grundtone og med de karakterer, Stieg Larsson skabte.

»Vi blev enige med David Lagercrantz om, at han skulle skrive tre Millenniumbøger«, siger forlagschef på Norstedts, Eva Gedin, til SVT Nyheter.

»Det var planen fra begyndelsen af. Han skulle ikke skrive flere bøger, end Stig Larsson skrev. Hvis vi skulle bestemme os for en fortsættelse, skulle vi være sikre på, at det kunne holde samme høje niveau, som David har gjort«, tilføjer hun – og forklarer andetsteds, til Dagens Nyheter, at alene det at lave de første tre romaner i forlængelse af Stieg Larsons egne var en vældig svær beslutning, som blev overvejet længe.

Men uanset hvad David Lagercrantz og forlaget Norstedts vil eller ikke vil, ser det nu ud til, at der vil komme flere bøger om Lisbeth Salander og journalisten Mikael Blomkvist.

Forsøgte at lokke forfatter

Rettighederne til fremtidige Millenniumbøger ligger nemlig i selskabet Moggliden AB, som er ejet af Stieg Larssons bror Joachim og hans far Erland. Stieg Larsson havde ikke ligefrem noget nært og varmt forhold til sin familie, men da han døde, før den første bog i serien var udkommet, arvede hans far og hans bror rettighederne.

Og nu har Moggliden AB meddelt forlaget Norstedts, at selskabet opsiger kontrakten, og at de agter selv at starte et forlag i samarbejde med en anden aktør på det svenske bogmarked og fortsætte med at udgive nye bøger i serien. De seks udgivne bøger har Norstedts rettighederne til.

»Det hele er faktisk meget overraskende. Vi har arbejdet sammen i over 15 år, og efter at have solgt hundredvis af millioner bøger kan vi nok ikke beskyldes for at have gjort vores arbejde dårligt«, siger forlagschef Eva Gedin til Dagens Nyheter.

Ifølge Expressen forhandler Moggliden AB med fire forskellige forlag om at udgive flere bøger i serien, og Eva Gedin undrer sig over, at Norstedts ikke i det mindste er med i feltet af mulige forlag.

Forfatteren David Lagercrantz bekræfter over for Dagens Nyheter, at den norske hotelkonge mv. Petter Stordalen forgæves har forsøgt at få ham til at skifte til sit forlag Strawberry Publishing.

At det ikke bliver Lagercrantz, der kommer til at skrive den syvende bog i serien, synes dog sikkert. Han har nemlig skrevet kontrakt med Norstedts om en anden serie bøger, han vil skrive.