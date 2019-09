Naja Marie Aidt efter at have mistet sin søn: Vi tror, vi har kontrol over vores liv. Det har vi ikke

Parallelt med fester og gyngende øltelte arrangerer Aarhus Festuge samtaler med kunstnere om død og sorg. Og også her kan man tale om døden, siger en af kunstnerne, forfatteren Naja Marie Aidt. Hun har selv mistet et barn og har været på Aarhus Festuge for at fortælle om smerten.