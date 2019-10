Forsvundet mor henvender sig til spillegal søn ved hjælp af koder fra Narnia i spændende ungdomsbog

Mus eller muskler? To fine serier fra tærsklen til fremtiden giver et godt indblik i holdånd og kampgejst i det digitale spilunivers.

Der er så meget, voksne ikke forstår. Vi ser kun en knægt (oftest), som sidder klistret til en skærm og rykker musen rundt i et øde landskab af farer og forladte bygninger, mens han snakker til sit head-set. Vi ser ikke holdånden, spændingen eller gevinsten. Et sådant spil er Counter-Strike, og for deltagere og ligesindede medkiggere er det lige så neglebidende som en fodboldkamp. Det er et holdspil uden kondikrav, men her er både opvarmning, taktik og sved på panden.