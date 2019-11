Anmelder: Så er det vist heller ikke mere rock'n'roll at være musiker – Ordinær biografi lunter igennem Lis Sørensens ganske jævne liv

Lis Sørensen - nr. to fra højre - fortæller om sit ganske jævne liv på jord i bogen 'Jeg er kommet for at synge', som er skrevet sammen med Danni Travn. Her ses hun under indspilningen af nummeret 'Afrika', som er skrevet af Nanna, i 1985. Fra venstre: Lise Dandanell, Gitte Naur, Lis Sørensen og Nanna.